疫情讓他們更猖狂！航港局曝「海盜地圖」3大掠奪區...離台灣超近

▲受疫情影響國際海盜猖獗，提醒行經危險海域須提高警覺。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者謝承恩／綜合報導

新冠疫情打擊生計，經濟結構較弱的貧窮國家及高風險海域，更出現海盜猖獗的情形！交通部航港局日前公告「全球受到海盜等非法武力威脅的海域」，包括菲律賓、印尼、馬六甲海峽、新加坡海峽、墨西哥灣、波斯灣、海地太子港等地區，提醒在外作業及航行的船隻多多注意！

交通部航港局公告「受海盜或非法武力威脅高風險海域」範圍，包含東南亞地區的「南海、菲律賓、印尼、泰國灣、麻六甲海峽、新加坡海峽、孟加拉與印度」等附近海域。

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▲「受海盜或非法武力威脅高風險海域」範圍，包含東南亞地區。（圖／航海局提供，以下同）

非洲與紅海地區的「波斯灣、莫三比克海峽、幾內亞灣」等附近海域。美洲地區的「墨西哥灣、加勒比海、海地（太子港）、厄瓜多（普納島）、祕魯（卡亞俄港）、巴西（馬卡帕）」等附近海域。

▲「受海盜或非法武力威脅高風險海域」範圍，包含非洲及紅海地區。

▲「受海盜或非法武力威脅高風險海域」範圍，包含美洲地區。

由於國際海盜攻擊或武裝劫掠商船日益猖獗，航港局也提醒，船上暢通隨時接收海盜相關警告資訊，如獲有海盜攻擊或武裝劫掠訊息，立即相互通報附近航駛之國籍商船，並通報我國主政機關聯絡窗口。



船舶航行於海盜攻擊或武裝劫掠海域，建議船方採取下列防制措施，並告知船舶所有人：

（1）暢通無線電通訊以尋求幫助。

（2）迴避海盜攻擊或武裝劫掠活動航行警告區。

（3）遇類似海盜攻擊或武裝劫掠時啟動警報聲，並以工作燈照明船身，使其瞭解船方有完善準備，不易登輪或掠奪成功。

（4）船員避免與海盜直接以武力抗衡。

（5）請求多國海上部隊之軍艦護航。