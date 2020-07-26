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不只玩離島！郵輪跳島首航後再推「郵輪環島」　北中南東爽玩一圈

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▲▼探索夢號首航，為跳島郵輪旅遊揭開序幕。（圖／航港局提供）

▲全球首艘國際郵輪復航，探索夢號今日首航，為台灣跳島郵輪旅遊揭開序幕。（圖／航港局提供）

記者賴文萱／台北報導

受新冠肺炎疫情影響，出國仍無望，但全球首艘復航的國際郵輪「探索夢號」今（26）日從基隆港出發首航，為跳島郵輪旅遊揭開序幕，31個航程帶著民眾樂玩澎湖、馬祖及金門。繼跳島遊程啟動後，有業者下一波規劃推出「郵輪環島」，從基隆、台中、高雄到花蓮，讓旅客能搭郵輪環台灣一周。

雲頂郵輪集團今日特別舉辦首航記者會，共有31個航程，規劃前往澎湖、馬祖及金門，民眾將可暢遊離島的自然生態與獨特的人文風情，體驗澎湖一年一度的花火節、金門特有的戰地人文風光及馬祖國際知名的藍眼淚，一次滿足食宿遊購行的旅遊體驗，也能更加認識台灣海洋之美。

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▲▼探索夢號首航，為跳島郵輪旅遊揭開序幕。（圖／航港局提供）

▲▼雲頂郵輪集團今日特別舉辦首航記者會，林佳龍也現身致詞。（圖／航港局提供）

▲▼探索夢號首航，為跳島郵輪旅遊揭開序幕。（圖／航港局提供）

交通部長林佳龍上午出席活動聯訪時表示，郵輪跳島遊程可以規畫各種產品，其中也包含環台灣一周，從基隆、台中、高雄到花蓮，目前已有旅行社提出這樣的遊程。他強調，只要落實防疫新生活，不管是外島跳島、本島環島都可以安心旅遊，不過郵輪環島仍得提出申請，並由指揮中心做判斷決定，因為國內疫情雖然控制得好，但涉及邊境，還是持續風險嚴管。

▲▼探索夢號首航，為跳島郵輪旅遊揭開序幕。（圖／航港局提供）

▲探索夢號首航，為跳島郵輪旅遊揭開序幕。（圖／航港局提供）

衛福部長陳時中受訪則認為，郵輪環島是有這樣的可能性，只要把船上人員檢疫、消毒、訓練等各方面做好，一點問題都沒有，大家都可以安心去玩。

▲探索夢號。（圖／記者陳涵茵攝）

▲▼探索夢號。（圖／記者陳涵茵攝）

▲雲頂郵輪探索夢號。（圖／記者陳涵茵攝）

但先前國外頻爆發郵輪染疫事件，陳時中對此也說明台灣處理的SOP，假設船上有疑似症狀或是確診，會隔離並立刻下船檢疫，因為第一時間都是屬於疑似情況；如果有確診，會跟著疫調方式看旅客跟個案接觸時間短長、進一步決定要隔離或是檢疫。

另外，郵輪旅遊每天都要監控旅客體溫，有症狀的話，因為每趟都會下到陸地，不管澎湖、金門、馬祖相關檢驗設備、人員都已做好準備，馬上下船、馬上檢驗，如有相關情況就根據疫調標準作業進行。

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