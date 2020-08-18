釣魚正夯！台中港「年吸5.8萬名釣客」　航港局：抽查全台14處釣點

▲釣魚正夯，許多民眾喜愛出外享受釣魚樂趣。（圖／航港局提供）

記者李宜秦／台北報導

行政院推出向海致敬政策，吸引許多民眾享受釣魚樂趣，台中港北防波堤全段近10個月來，已有5.8萬人至該處釣魚。交通部航港局為落實釣點安全，將針對全國各商港所劃設14處釣點，進行巡視及安全抽查。

航港局表示，疫情期間，吸引許多民眾享受有點距離又不會太有距離的釣魚之樂，以全台第一個釣魚示範區「台中港北防波堤全段」為例，自去年10月開放以來，由於釣友漁獲豐、魚種多元，截至今年7月底，已吸引多逾5萬8千人次釣友前往拋竿，因此釣點安全的維護實屬重要。

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▲台中港近一年就吸引5.8萬名釣客。（圖／航港局提供）

航港局指出，受託管理台中港北防波堤全段的台中市台灣釣魚人大聯盟協會，除維護現場環境安全外，還特別印製「友善釣魚認同卡」及「台中港友善釣魚資源永續手冊」，以力促釣友共同遵守有關安全與環境維護等規範。

航港局表示，將持續抽查垂釣現場的各項安全設施，包含現場警告標示、救生圈及繩索等項目，以提供釣友友善安全垂釣環境。

航港局強調，釣友在從事釣魚活動時，應遵守各項安全準則，例如穿著救生衣、防滑鞋等防護裝備，並隨時注意風浪及海氣象，在享受釣魚過程中，確保自身安全，以及尊重環境與自然資源之永續。