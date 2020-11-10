父子吵架他竟放大絕！兒奔逃驚喊：爸有槍恐嚇我　警起獲2槍40彈

記者林悅／台南報導

台南1名林姓男子，11月6日晚上疑擅自使用兒子車輛，雙方發生劇烈爭吵，林嫌一怒之下竟亮槍恐嚇，兒子報警處理，白河分局大批警力荷槍實彈迅速到，查獲林嫌起出2把改造手槍及40發子彈，全案後依違反槍砲及恐嚇等罪嫌移送台南地檢署偵辦，林嫌7日經檢察官聲押獲准，警方向上溯源追查槍枝來源中。

▲林姓男子與兒子發生爭吵，竟亮槍恐嚇其子，台南市警白河分局迅速到場查獲，起獲改造手槍2把及子彈等物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方指出，40餘歲林嫌與21歲兒子平日感情不睦常發生口角，11月6日晚上疑因林嫌擅自使用兒子的車輛，雙方因此發生爭吵，林嫌竟憤而竟持槍枝恐嚇其子，嚇得兒子拔腿狂奔，並打110報警稱「我爸爸有槍，方才吵架拿出來恐嚇我」！

白河警分局獲報後，由白河派出所所長陳永旺，立即率全副武裝員警趕至現場，警方到場立即遏制爭吵及了解案情，林嫌起初否認犯行並藏匿槍彈，惟警方在盤詰中察言觀色，注意其目光飄移注意窗外之眼神，經四周檢視終於在其住處後方防火巷中，當場發現並起出非法改造手槍2把及子彈40發。林嫌見事跡敗露，乃向警方稱因個人喜歡槍枝，故從網路購買來收藏，警方除將槍彈送鑑驗採證，並向上溯源擴大追查槍彈來源。

白河警分局分局長陳明宏表示，本案端賴員警迅速到場，且查證過程中員警發揮高度警覺心及洞察力，察覺犯嫌眼神飄移等不安反應，仔細搜尋在其住處後方巷道起獲非法槍彈，也阻止一場可能之父子相殘憾事發生。

警方呼籲提醒指出，「槍砲彈藥刀械管制條例」部分條文業於2020年6月10日修正，不再區分制式、非制式槍械，都以較重刑度論處；未經許可，持有、寄藏或意圖販賣而陳列槍砲、彈藥者，處5年以上有期徒刑，併科新台幣1千萬元以下罰金，民眾切勿違法而身陷囹圄，警方也將全力持續掃蕩非法槍彈、向上溯源，確維轄區治安。

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