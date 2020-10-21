白河警長探視員警高齡父　致贈重陽節禮金賀佳節

▲台南市白河警分局分局長陳明宏（右），慰問行政組巡佐成德中之父親，代表警察局局長詹永茂致贈禮金，轉達局長慰問之意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

重陽節將屆，台南市白河警分局分局長陳明宏，特別於重陽節前夕，慰問員警同仁高齡父親，並代表警察局局長詹永茂致贈禮金，轉達局長慰問之意，本次慰問對象為行政組巡佐成德中之父親。

成爸爸高齡97歲，身體健康硬朗，現與成巡佐同住於東山區，陳明宏分局長並與成爸爸閒敘家常，關心其生活起居狀況，得知因早年戶籍登記有誤，成爸爸實際年齡比身分證還多了5歲呢！老人家每日清晨定時外出運動養生，且準時在從事警察的兒子起床前，買回饅頭和豆漿，看著兒子吃完才笑咪咪送他上班。閒暇之餘並與兒子一同在住處四周栽種各式玫瑰花，藉著運動、興趣來保持好心情。兩父子的濃厚感情及待人和善的好人緣，在東山地區人人讚譽有嘉。

陳明宏分局長表示，警察人員工作性質非常特殊，經常因勤務需要無法陪伴父母身邊盡孝道，值此佳節代表局長前往致意及慰問，極具意義，希望能夠促進警察同仁與家人間互動與交流，並提升團隊工作士氣，更重要的是對警察眷屬表達深深的感謝之意，感謝他們的包容與支持，讓警察同仁執勤時無後顧之憂，全心投入維護治安、交通之工作，並在「九九重陽」前夕祝賀所有同仁的父母親健康久久丶快樂久久，家庭幸福美滿。

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