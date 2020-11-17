白嫩長腿太誘人！急色男逼車後手伸進長腿妹短褲內狂撈

▲短褲正妹騎機車露大腿太誘人，急色男竟逼車後伸手狂摸。此為示意圖。（圖／記者周姈姈攝）

記者吳銘峯／台北報導

有多次性侵前科的男子陳啟文，今年5月間，在半夜凌晨近3點左右，騎機車在路上發現身著短褲的長腿女騎士。陳男見色心起，竟以機車將對方逼到路邊停車後，大膽伸手進女方短褲內狂摸，女子尖叫並瘋狂拍打，嚇跑陳男。一審將他判刑8月，二審高院更加重，改判陳男10月，可上訴。

陳男在當兵期間就因為闖入民宅、持刀猥褻女子、詐欺等多項罪名，自服役期間就遭判刑14年定讞，直到2019年才出獄。但他出獄後仍不知悔改，還是無法控制性衝動，再度犯案。他去年5月間在台北市文山區搭訕一名女子，之後陪對方到永和橫移門外練習騎機車，又顯出色狼本性，起圖性侵，被對方踹下體逃逸，目前已經被檢方起訴，由新北地院審理中。

至於本案則是今年5月間陳男再度犯案。他在凌晨近3點左右，騎機車尋找做案目標，發現長腿正妹穿著短褲，騎車在路上奔馳，陳男隨即驅車跟上。正妹因不熟路況，停在新店區新坡一街操作導航系統，陳男超車後隨即迴轉到正妹車後，打算到人少處伺機猥褻。

正妹機車一路騎到新店區長春路人少路段時，陳男見機不可失，隨即加速趕上，以機車將正妹逼停路邊後，大膽伸手拉扯正妹短褲，並將另一隻手伸進短褲內狂撈。女子下體遭猥褻，不斷尖叫、瘋狂拍打陳男，陳男擔心路人發現，只好放手加速逃逸。正妹驚魂未定，騎到附近派出所報案，檢警逮捕陳男，並依照「強制猥褻罪」提起公訴。

法院審理時，陳男坦承不諱，一審將他判刑8月，案經上訴，高等法院二審審理後，認為他才因性侵犯罪遭判刑定讞執行完畢，5年內又犯案，顯見陳男性別平權觀念甚為偏差，對刑罰的反應力亦屬薄弱，應加重刑度。再審酌他為滿足自己性慾，利用深夜人車稀少，隨機挑選往來女子強制猥褻，對被害人身心影響甚大，且而未能賠償被害人所受損害，因此二審加重改判10月。可上訴。