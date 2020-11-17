空軍清泉崗工程弊案　副大隊長多次喝花酒又在營門口收賄

▲清泉崗基地中校副大隊長收賄，判刑定讞。此為示意圖。（圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

空軍清泉崗基地勤務大隊中校副大隊長白賀帆，在2011年間辦理空軍清泉崗基地「427聯隊中部國際機場第一期擴建搬遷機電工程案」時，接受廠商賄賂，多次喝花酒飲宴，更在營門口收賄，不法貪污達數十萬元。一審軍事法院將他判刑5年、二審改判8年，但更二審又改判4年10月、褫奪公權2年。最高法院17日駁回上訴定讞。

判決指出，白賀帆在案發時原本為空軍空軍427聯隊清泉崗基地勤務大隊設施中隊中校隊長，後來升任為副大隊長。而國防部在2007年間辦理「空軍427聯隊中部國際機場第一期擴建搬遷規劃設計及監造委託服務案」，雖然順利由合格的建築師事務所得標並施作，但最後「機電工程」實體施作流標。

案件流標後，由工程掮客集團在2011年找上盛富科技公司王姓負責人，宣稱可協助王男取得工程。掮客們還謊稱跟主管標案的白賀帆熟識，只要王男先壓低馬達發電機價格，得標之後再追加工程，就能夠獲利，但須先收取佣金，並對相關人等行賄，王男拿出130萬元給掮客。

掮客透過關係找上白賀帆，雙方於2011年4月6日中午休息時間，相約在基地營門口旁停車場，在車上交付賄賂10萬元給白賀帆，白賀帆允諾協助。而後自當年5月2日起至翌年5月5日止，白賀帆陸續接受廠商現金賄賂、喝花酒、飲宴、招待出國等多項不正利益，總數約30萬餘元。

案經高雄軍事檢察署提起公訴，一審將他判刑5年，而後因修法關係，改由台中高分院二審審理，二審則加重改判8年、褫奪公權3年，更一審改判7年、褫奪公權3年，更二審今年2月間改判刑4年10月、褫奪公權2年。案經上訴最高法院，最高法院17日採信更二審見解，駁回上訴定讞。