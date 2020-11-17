指李晶玉夫婦美國產子詐健保　蔡正元二審判賠20萬+臉書道歉

▲彭文正、李晶玉夫婦向蔡正元求償，二審逆轉勝。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

國民黨前立委蔡正元，2016年間在臉書上批評政論節目主持人彭文正、李晶玉夫妻檔，「赴美生子還有臉談陸生健保」，指稱兩人「詐健保」。2夫婦起訴求償400萬元並登報道歉，但一審未准。案經上訴，高院二審逆轉改判蔡正元敗訴，須賠償20萬元，並在臉書上刊登道歉啟事7日，可上訴。

2016年3月30日上午出現的各家媒體新聞報導，有不少是跟著當時週刊王等媒體做出的後續報導，指稱：刑事局日前偵破「貴婦詐健保案」有不少名人向健保局詐領保險金，其中李晶玉等人都被警方列為第二波偵查對象……。而蔡正元當天也在自己的臉書上PO出「彭李兩人…結合美國特殊醫療診所弄單據回台灣『詐健保』」批評兩人「愛台灣不離口、拜台獨不離手，但專程去生美國人，拒絕生台灣人，心思令人疑竇。」

彭文正、李晶玉夫婦不滿，認為蔡正元的言論不實，已經侵犯二人名譽權，因此提出民事訴訟，要求蔡正元賠償2夫婦各200萬元、總計求償400萬元，並要求在四大報上刊登道歉啟事1日，以及在臉書上刊登道歉啟事7日。

一審法院審理後，根據當時各家媒體報導，認為蔡正元發言有所本，並非擅自造謠污衊2人，因此一審駁回2夫婦請求，判決蔡正元勝訴。2夫婦上訴第二審。

但二審高等法院卻出現逆轉判決，改認定蔡正元並未善盡查證責任，就發表言論，已經侵害2夫婦名譽。全案於17日宣判，高院改判蔡正元須賠償2夫婦各10萬元，總計賠償20萬元，另外還要在臉書粉專上以未設定閱覽權限的方式，刊登道歉啟事7日。本案仍可再上訴。

此外，李晶玉夫婦針對這起烏龍報導向多個媒體求償，最高法院先前已經判決壹週刊敗訴，須賠償30萬元並在四大報上刊登道歉啟事；另外也判決華視新聞與週刊王敗訴，必須分別賠償20萬與30萬元，以及刊登道歉啟事確定。