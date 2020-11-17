女高中生「看到男生會怕」長期看診　揭安親班狼師猥褻5年

▲小芳國小時遭安親班老師猥褻長達5年，現在看到男生都會感覺煩惱畏懼。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

女高中生小芳(化名)因為精神不振，看到男生就會感覺畏懼，長期看精神科醫師，醫師覺得怎麼配藥都無法幫助小芳，建議小芳還是要說出心中的恐懼，小方才向師長透露，國小上安親班的時候，幾乎每天都會被已婚的男老師摸胸、強吻，台北地檢署調查後，17日根據小芳和證人供述，將張師依利用權勢猥褻等罪嫌起訴。

起訴指出，現年60多歲的張姓男老師是台北市羅斯福路上某安親班負責人，2009年到2013年間，負責輔導小芳等國小學童的功課作業，卻利用這層師生關係，在小芳不敢拒絕的情形下，幾乎每周一到週五，單獨輔導小芳課業的時候，撫摸小芳胸、腰、大腿，還曾突然抱住小芳，親吻小芳嘴巴。

小芳除了怕得罪老師外，也覺得老師的妻子對她很好，擔心若是說出去，會影響到師母和補習班，所以隱忍多年，結果出現精神不振、萎靡的情形，長期到醫院精神科就診，並且也跟醫師說出自己的遭遇，稱現在看到男生就會覺得煩惱、畏懼。

2019年間，醫師認為小芳的病症無法靠藥物提供幫助，建議小芳還是要把根本的問題解決，小芳才鼓起勇氣提告，但因為時隔久遠，記不清楚遭猥褻的頻率、次數，張師則是全盤否認，辯稱平常互動最多拍拍小芳的肩膀。

檢察官考量雙方曾經和解，加上小芳就醫紀錄、師長證詞，最後認定張師涉嫌違反《兒童及少年福利與權益保障法》、《刑法》對少年利用權勢猥褻罪。

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