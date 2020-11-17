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拜登警告：若川普政府不盡快合作交接　更多美國人會因疫情死掉

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▲▼2020美國總統大選,川普,拜登,Trump,Biden,。（圖／達志影像／美聯社）

▲拜登呼籲川普盡快交接。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國2020當選總統拜登於美東時間周一（16日）表示，若現任總統川普執意繼續在疫情加劇的同時阻撓政權交接，將會有更多人死去，他並呼籲國會盡快通過新的紓困方案。

路透報導，拜登在德拉瓦州威明頓（Wilmington）召開記者會，指出商界人士與勞工領袖都已經表達，願意合作恢復被疫情大流行衝擊的美國經濟，但首要之務仍是2019冠狀病毒疾病（COVID-19）必須被控制住，而他歡迎疫苗進一步的發展。

「我們將進入一個非常黑暗的冬天」，拜登表示，疫情在減緩前會變得更加棘手。他呼籲川普政府盡快合作，讓交接團隊能夠確實了解當前政府防疫情況，以及如何控制疫情陡升的問題，「如果我們不合作，會有更多人死去。」

報導指出，若拜登1月20日順利入主白宮，他將接手一個數百萬人因疫情失業，近25萬人因疫情而死的混亂美國，時間已剩不到70天，而全國確診數字仍持續攀向新高。

川普本人與白宮團隊對當前的疫情反應不大，儘管全國篩檢人數超過1.62億冠居全球，醫療體系緊繃、醫護人員過勞，川普仍專注在努力扳回大選的敗選結果，企圖以法律戰舉證陣營宣稱的選舉舞弊與違憲情況。

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