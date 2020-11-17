美兩架B-1B轟炸機「進入東海上空」　加油機隨行支援

▲兩架美軍B1-B轟炸機進入東海。（圖／飛機守望twitter）

記者陳政錄／綜合報導

面對解放軍頻於「四大海域」發動軍事演習，美軍也動作不斷。據專門記錄軍機動態的推特賬號「飛機守望」（@AircraftSpots）17日上午發布，有兩架兩架美軍的B-1B「槍騎兵」戰略轟炸機，從關島安德森空軍基地起飛，一路向西北方向，進入東海上空活動，與台灣東北角距離相當近。

根據「飛機守望」17日公布的美軍B-1B飛行路線圖，這兩架飛機在從關島的美軍安德森空軍基地起飛後，一路往西北方向飛行，期間還有兩架美國空軍的KC-135R加油機，提供空中加油支援。最後，B-1B轟炸機在進入東海東南緣、鄰近台灣東北方的海空域後，未再繼續往大陸近海活動。

▲B-1B轟炸機「槍騎兵」（Lancer）。（圖／取自免費圖庫維基百科）

值得注意的是，美軍B-1B「槍騎兵」轟炸機近期相當活躍，頻繁出現再南海、東海等海域上空。包括11月8日，兩架B-1B同樣從關島安德森基地出動，前往南海，甚至貼近南沙群島，飛行軌跡也幾乎包圍整個南海。

更早之前，9月30日，美軍也曾從關島出動兩架B-1B轟炸機，前往東海海域執行任務。

對於美軍的動作頻頻，大陸國防部發言人吳謙曾表示，「近期，美方加大對華挑釁施壓力度，對此我們的態度清晰明確：一是反對，二是不怕。美方一些政客在大選前為了一己私利，極力破壞中美兩國兩軍關係，甚至妄圖製造意外事件和軍事衝突，這種行徑置雙方一線官兵生命安危於不顧，置兩國人民根本利益於不顧，置世界人民和平訴求於不顧，是極不得人心的。」

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