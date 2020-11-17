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台鐵便當最夯滷豆包、酸菜全家能單買　4款聯名新品11/18開賣

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▲▼台鐵x全家第三波鮮食登場。（圖／台鐵提供）

▲台鐵x全家第三波鮮食登場，能單吃到台鐵便當中最受歡迎的滷豆包及酸菜。（圖／台鐵提供）

記者賴文萱／台北報導

台鐵與全家聯名鮮食，自今年5月20日上檔以來，頗受消費者好評。11月18日再推第三波新品，包含「古早味滷排骨地瓜飯」、「滷豆包酸菜拌麵」、「香滷豆包」與「傳香滷味燙」，以車站意象為外包裝，結合縱貫線南端在地食材，走進便利商店就能購足環島美食。

▲▼台鐵x全家第三波鮮食登場。（圖／台鐵提供）

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▲台鐵x全家第三波鮮食「滷豆包酸菜拌麵」。（圖／台鐵提供）

這次新品「滷豆包酸菜拌麵」，將台鐵便當中最受歡迎的兩樣配菜：滷豆包及酸菜，豪邁加入乾拌麵裡，銷魂的鹹香拌勻在粗細恰好的麵條中，加熱後就像現煮不會糊糊爛爛，售價為79元。

▲▼台鐵x全家第三波鮮食登場。（圖／台鐵提供）

▲台鐵x全家第三波鮮食「古早味滷排骨地瓜飯」。（圖／台鐵提供）

「古早味滷排骨地瓜飯」，則將時下最熱門的食材-國產地瓜，搭配Q彈的白飯、雲林的胡蘿蔔、老少咸宜的玉米烤蛋，其中，經典的滷排骨，兼顧美味及安心的古早味，讓人吃得心滿意足，售價為89元；吃不過癮時，再來一份「香滷豆包」加菜，豆包滷汁入味，配上雲林生鮮蔥，五辛素可食用，是蔬食者的小確幸，單包售價39元。

▲▼台鐵x全家第三波鮮食登場。（圖／台鐵提供）

▲台鐵x全家第三波鮮食「香滷豆包」。（圖／台鐵提供）

另外，「傳香滷味燙」為吸附滷汁的入味豆包、酸菜及多樣小配菜，搭配一口溫潤的湯頭，暖胃又暖心，適合嘴饞又怕胖的人，單包售價65元。

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