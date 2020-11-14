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台中最新網美熱點　中央公園遊客中心宛如太空艙內外都好拍

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▲台中最新網美熱點！中央公園遊客中心宛如太空艙內外都好拍。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中最新網美熱點！中央公園遊客中心宛如太空艙內外都好拍。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

歷經近10年興建、前身為水湳機場的台中市中央公園，預計在12月6日開幕，公園內遊客中心已有超商進駐，純白色曲線建物宛如太空艙，該建物由法國建築師打造，周遭結合圓型舖面地景與植栽設計，超商的餐飲區天花板，保留遊客中心原色系，加入候鳥吊飾懸吊，吸引不少遊客打卡、體驗。

▲台中最新網美熱點！中央公園遊客中心宛如太空艙內外都好拍。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中最新網美熱點！中央公園遊客中心宛如太空艙內外都好拍。（圖／記者游瓊華翻攝）

率先進駐中央公園的超商是由蚨盈股份有限公司，透過公開招標取得中央公園遊客中心營運權，再與全家便利商店集團簽約進駐。蚨盈表示，每天傍晚至次日上午九點是遊客中心並無志工，但便利店員工可讓遊客中心的服務不間斷，如同交通部觀光局的「借問站」，提供遊客24小時全天候的諮詢服務。

另外，超商也針對中央公園設計出專屬的餐盒，餐飲服務將配合野餐墊的販賣，讓遊客來到中央公園可以在園區綠地草坪上輕鬆野餐，享受公園厚實柔軟草皮、清爽空氣、自然揮灑的陽光及滯洪池水岸景觀。

▲台中最新網美熱點，中央公園遊客中心宛如太空艙內外都好拍。（圖／記者游瓊華攝）

▲中央公園遊客中心已有志工進駐。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中最新網美熱點，中央公園遊客中心宛如太空艙內外都好拍。（圖／記者游瓊華攝）

▲超商也針對中央公園設計出專屬的餐盒，餐飲服務將配合野餐墊的販賣。（圖／記者游瓊華翻攝）

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