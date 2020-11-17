故宮放大絕！徐若瑄、張鈞甯變古文物　迷你劇《故事宮寓》搶先看

▲故宮邀請多位女神級卡司，包括徐若瑄、張鈞甯、張榕容、連俞涵、瑞瑪席丹等化身古文物，演出奇幻原創迷你劇《故事宮寓》。（圖／故宮提供）

記者林育綾／台北報導

故宮近來積極行銷與轉型放大絕了！首度跨足影視界推出原創迷你劇集《故事宮寓》，邀請金馬短片導演李芸嬋執導，集結多位女神級夢幻卡司，包括徐若瑄、張鈞甯、張榕容、連俞涵、瑞瑪席丹等，跳脫框架飾演「故宮古文物」，讓文物擬人化，像徐若瑄飾演「廬山高圖」、張鈞甯是「青瓷無紋水仙盆」，共10集無厘頭的奇幻短劇，如今預告也搶先曝光！

如果古文物擬人化，會是什麼模樣？《故事宮寓》劇情圍繞著一棟傍河公寓裡的10位住戶，其中一位不在家。在某個狂風暴雨的夜晚，一場突然的大洪水沖垮唯一聯外橋樑，讓公寓頓時成為一座孤島，9位住戶被迫停下日常奔波紛亂的腳步，試著用自己的方式回歸初心，重新傾聽內心的節奏。

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▲徐若瑄飾演明代沈周〈廬山高圖〉。（圖／故宮提供）



▲明 沈周〈廬山高圖〉國立故宮博物院藏。（圖／故宮提供）

首波宣傳公開5位女神卡司的精采片段，影視歌三棲全能女神徐若瑄，這次變身為明代沈周〈廬山高圖〉，飾演無法出門的旅遊部落客，不但想方設法偽出國，更要大玩創意神遊山水間，做個自得其樂、懂得排憂解悶的生活玩家。

氣質女神張鈞甯化身為怪怪美少女，奇誕刻劃「剪刀找貓」都市傳說，呼應乾隆帝將宋代〈青瓷無紋水仙盆〉稱為貓食盆的有趣說法。

▲張鈞甯飾演宋代〈青瓷無紋水仙盆〉。（圖／故宮提供）



▲宋代 青瓷無紋水仙盆 國立故宮博物院藏。（圖／故宮提供）



而影后張榕容飾演唐代〈灰陶加彩仕女俑〉，終日梳妝打扮，盼著再也不會出現的情人，用淚水洗去花樣年華的青春苦澀。

▲影后張榕容飾演唐代〈灰陶加彩仕女俑〉。（圖／故宮提供）



▲唐代 灰陶加彩仕女俑 國立故宮博物院藏。（圖／故宮提供）



曾演出「故宮×青春」影片的女主角連俞涵，這次再度與故宮合作，詮釋晉代王羲之〈快雪時晴帖〉，飾演褪去一襲華服的女明星，在暴風雨夜晚傳訊問候久未聯繫的友人。

▲連俞涵詮釋晉代王羲之〈快雪時晴帖〉。（圖／故宮提供）



▲晉代王羲之〈快雪時晴帖〉。（圖／故宮提供）

影壇新秀瑞瑪席丹則飾演清代〈霽青描金游魚轉心瓶〉，演繹在家悶得無事可做的游泳國手，勇於突破空間限制，激發力與美的無限潛能。

▲瑞瑪席丹則飾演清代〈霽青描金游魚轉心瓶〉。（圖／故宮提供）





▲清代 霽青描金游魚轉心瓶 國立故宮博物院藏。（圖／故宮提供）

《故事宮寓》10集看似無厘頭的奇幻短劇，娓娓道出每個人在疫情隔離時代下，如何排解寂寞孤獨的慢時光，學習自娛、自樂、自癒的生命課題。而還有一位沒被困住的住戶，後來又過得如何？故宮表示，即日起故宮臉書專頁將陸續公布精采的單集預告，而貫穿全劇發展的小伏筆，也留待觀眾細細品味發掘。

影／故宮原創迷你劇集《故事宮寓》預告搶先看：

睽違12年！張鈞甯再合作《蜂蜜幸運草》導演 一看角色竟是演故宮「青瓷」

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