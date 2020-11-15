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故宮攜手農糧署　國產雜糧新品開發聯合發表會

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▲▼ 故宮與農糧署「糧倉大戲」-國產雜糧新品開發聯合發表會 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲故宮與農糧署「糧倉大戲」-國產雜糧新品開發聯合發表會 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

農糧署與國立故宮博物院跨界合作，邀集在地名廚推出創新菜單，開拓國產雜糧新市場。縣長翁章梁形容故宮和農糧署合作，是一件想像不到的事，在國家藝術殿堂透過藝術和文化的包裝，推廣國產雜糧，讓消費者愛用雜糧，有了市場，就能刺激農民種植，可以說是一次很成功的合作與經驗。

為推動國產雜糧飲食新風潮，汲取雜糧「豐沛餐桌飲食」及藝術「飽足精神糧食」理念，農委會農糧署與國立故宮博物院跨界合作在故宮南院舉行國產雜糧新品開發聯合發表會。

▲▼ 故宮與農糧署「糧倉大戲」-國產雜糧新品開發聯合發表會 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲國產雜糧新品開發聯合發表會在地國產雜糧入菜。（圖／記者翁伊森翻攝）

農糧署帶領大家來到孕育國產雜糧的穀倉-雲嘉南平原，與國家藝術殿堂國立故宮博物院「青銅饗宴：古代的禮儀與樂曲」特展結合，邀請臺菜小天王溫國智主廚及在地 18 家名店以國產雜糧入菜，推出全新改編版創新菜單，串聯古今飲食風潮，未來也將在各名店上市開賣，堪稱是令人意想不到的結合。

▲▼ 故宮與農糧署「糧倉大戲」-國產雜糧新品開發聯合發表會 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲國產雜糧新品開發聯合發表會 。（圖／記者翁伊森翻攝）

農糧署副署長姚志旺表示，農糧署從推廣在地雜糧食材出發，結合故宮青銅特展，採用臺灣生產的花生、玉米、高粱、薏仁、小麥、大豆、紅藜、地瓜、紅豆等雜糧，由現代在地名店以國產雜糧入菜，古今飲食風潮，穿越時空，能為這片土地帶來一場美食盛會，也讓民眾在藝術殿堂細細品味國產雜糧的美好。

這次在故宮南院推出的雜糧新品開發聯合發表會，由行政主廚溫國智邀集在地18 家特色名店，包含阿信壽司店、莎士比 亞烘焙坊、金牌川菜、鈺通大飯店、滿福樓婚宴廣場、半畝田牛肉麵、十 四甲菜頭粿、星際美食廠有限公司、留園精緻料理、偉哥上菜、小原婚宴餐廳、福源肉粽店、樂檸漢堡、晁陽農場、林聰明沙鍋魚頭、春一枝、東春館&善糧新食代和奇麗灣珍奶文化館，各家主廚大顯身手，以國產雜糧設計創意料理，搭配「青銅饗宴」特展創作樂曲「大雅韶音」，帶來氣勢磅礡、精采萬分的主廚上菜秀。

▲▼ 故宮與農糧署「糧倉大戲」-國產雜糧新品開發聯合發表會 。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁指出，臺灣的雜糧大多依賴進口，農委會鼓勵農民種植黃小玉（黃豆、小麥、玉米），還有綠豆和紅豆，因為這些雜糧是臺灣人日常生活不可或缺的食物，好產品、好業者還需要好行銷，農糧署與故宮合作，在象徵豐收的秋天，將雜糧從田間帶進國家級藝文殿堂，掀起雜糧飲食的新風潮，這場糧倉大戲讓人食指大動，民眾不僅能在故宮享受文化藝術的精神糧食，也滿足了口腹之慾。

▲▼ 故宮與農糧署「糧倉大戲」-國產雜糧新品開發聯合發表會 。（圖／記者翁伊森翻攝）

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