故宮「大7倍」參觀人次輸南美館！「國寶館」興建預計2026展出

▲故宮受疫情影響歲收減少。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／台北報導

故宮受到疫情衝擊，外國遊客減少，造成參觀人數大幅下滑、門票歲收減半，今（4）日遭到立委關切；也提到北院面積是南美館的7倍大，館藏更是351倍，參觀人數卻輸給南美館，明年若疫情持續有無應對措施？南院「國寶館」興建計畫如何？而故宮院長吳密察表示，北院未來將推出套裝遊程，也會加強網路行銷，至於國寶館在明年動工，預計2026年對外展出。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼立委林宜瑾提出，故宮北院參觀人次輸給南美館。（圖／記者林育綾攝）

立法院今（4）日召開教育及文化委員會，審查明年度國立故宮博物院相關預算案，邀請故宮院長吳密察出席報告並備詢。而立委林宜瑾表示，故宮因受到疫情影響，門票收入大減，歲收砍半，卻還跟政府拿16億預算，她更進一步指出，北院面積是台南美術館的7倍、館藏更是351倍，卻在今年的參觀人數輸給南美館，故宮北院過去都靠外國遊客，而明年疫情可能持續，若外國客不來有無應對計劃？2021年還沒開始是否就要自暴自棄？

而吳密察回應，北院門票收入減少，確實跟訪客結構有關，國內團票優惠多，過去的歲收較多比例是來自外國客沒錯，而今年雖然北院減少，南院參訪人數卻增加，未來北院也會結合北北基旅遊，推出「套裝遊程」，並加強網路行銷，也會跟中央社的國際影音頻道合作，在疫情影響無法實際對外國旅客行銷之下，透過網路行銷建立口碑。

▲立委林宜瑾指出故宮定位不明。（圖／記者林育綾攝）

林宜瑾也提到，南美館之所以受歡迎，是吸引了許多文青朝聖，定位明確；而故宮的定位似乎不明，如今疫情之下，「轉型定位」對於博物館來說相當重要。

▲立委張廖萬堅也說，過去南院人數始終不如北院，如今「故宮南北參觀人數大翻轉」。（圖／記者林育綾攝）

此外立委張廖萬堅也說，過去南院人數始終不如北院，如今「故宮南北參觀人數大翻轉」，今年8月南院更是北院的4倍。吳密察也表示，南院人數增加，其一因素是把北院山洞裡的寶物大量拿去南院展覽，加上南院有園區資源，讓沒有博物館參觀經驗的人能先入園，再進一步吸引這票人買票參觀展覽。

而吳密察也提到，南院國寶館興建計劃將在明年11月動工，預定2026年對外推出展覽；張廖萬堅也建議，隨著國寶館興建，修復人才培育計畫也應該開始，不能等到那時候才進行。不過吳密察在接受媒體訪問提到，修復人才培育部分還是由學校進行，但故宮會提供實習計畫。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來