藍營代表稱「故宮國寶屬國民黨」　吳密察：我沒有第二個答案

▲故宮文物屬於誰？國立故宮博物院院長吳密察：我沒有第二個答案了。（圖／資料照）

記者林育綾／台北報導

國民黨代表陳麗旭在上月曾主張，故宮文物是國民黨帶來的，應把國寶要回來，也將門票收入歸給國民黨，引發熱議。而今（7）日立法院召開教育及文化委員會，故宮博物院長吳密察面對此問題，也回應「我身為國立故宮博物院院長，故宮的文物當然是屬於國家的，我沒有第二個答案了」。

立法院今（7）日召開教育及文化委員會，邀請國立故宮博物院院長吳密察列席報告業務概況，並備質詢。而民進黨立委黃國書也針對先前藍營代表的言論提出質詢，追問吳密察，認為故宮博物院的文物是屬於誰的？而吳密察也表示，當然是屬於中華民國，也就是我們國家的，而這個「國家」當然不是指中華人民共和國。

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黃國書也進一步提到，中國大陸北京的蘇音，擅自將故宮授權給台灣商務印書館出版的「文淵閣四庫全書」盜印一案，現在對方仍遲遲不賠償，甚至未來若又有對岸的人堅稱故宮文物屬於他們，這問題該如何解？吳密察說，此事件目前正由律師持續處理訴訟中。

而會後媒體也再次詢問吳密察，對於國民黨聲稱故宮寶物屬於黨產，看法為何？吳密察也嚴正回應，「我身為國立故宮博物院院長，故宮的文物當然是屬於國家的，我能有第二個答案嗎？」強調，「我不會有第二個答案了」。