嘉義國寶宴收編太保在地知名小吃　結合故宮元素　

▲嘉義國寶宴融入故宮國寶意象及太保在地特色料理。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣太保祥和商圈以故宮國寶及商圈美食為主題，31日將結合嘉有好市集，在戀人公園旁舉辦「呷太保─呷飯皇帝大國寶宴」，集結太保商圈優質特色店家野爺鍋物、佳佳香專業炸雞、御鼎田都、阿墨風尚料理、稻香冰店、尚一豆烘焙坊、魔力手作茶等7間特色店家美食，邀請嘉義縣在地總舖師蔡禾建主廚，用心準備宮廷國寶拿手菜餚，預計席開30桌，滿滿12道豐富菜餚迎接每一位到太保做客的朋友。

日前記者會縣長翁章梁打扮主廚模樣，與在地知名總鋪師蔡禾建一同介紹在地美食，現場12道菜餚都是上等之選，推出的3500元優惠價，邀請民眾趕快把握難得機會。

▲嘉義國寶宴翠玉白菜入鍋 。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁介紹，國寶宴融入「故宮國寶」元素，結合在地特色店家的招牌菜，從菜單到擺盤，從嗅覺、味覺到視覺，如同皇室般尊榮享受，讓一桌的菜餚，吃到太保在地美食及嘉義當季當令食材入菜的佳餚；澎湃豐富的國寶宴一桌只要3500元，便能享受帝王般尊榮的國寶料理，即日起開放團體桌次預訂，活動詳情請上「嘉義縣-呷太保」FB粉絲專頁。

▲嘉義國寶宴太保商圈多知名店家入列 。（圖／記者翁伊森翻攝）

太保祥和商圈位於嘉義縣縣治特區，區域內特色小吃店家林立，從過去各大學區所在，到今日故宮南院與周邊飯店投資，帶動區域內觀光休閒發展；盤點商圈範圍內有交通便利的嘉義高鐵站以及故宮南院、蒜頭糖廠等觀光景點，商圈內更擁有許多太保在地美食，擁有渾然天成的地理優勢，結合美食與南臺灣國際藝術門戶故宮南院特色，推出「呷太保-國寶宴」概念，結合故宮南院的特色館藏國寶特色，融入菜餚中，打造區域內的特色飲食，滿足遊客的視覺與味蕾饗宴。

今年更因經濟部中小企業處「數位寬頻應用街區計畫」及縣府經濟發展處「目標商圈輔導計畫」，在中央及地方政府雙重資源挹注下，透過數位工具的建置如友善街區WIFI、多媒體互動機等，及呷太保親子旅行趣踩線團等系列行銷宣傳活動，藉中央及地方政府的資源整合，為太保祥和商圈發展開啟展新的一面。