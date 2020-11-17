　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔣萬安戰北市踩雷！踏出選區「藍大咖不開心」　議會內戰開打

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼【蔣萬安踩雷】踏出選區誤踩雷　蔣萬安戰北市就讓藍大咖不開心。（圖／鏡週刊提供）

▲國民黨立委蔣萬安，被看好可望代表藍營出征2022年台北市長選舉。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

近來猛打萊豬議題的國民黨立委蔣萬安，被看好代表藍營出征2022年台北市長選舉，他雖未正式表態參選，但私下已悄悄跨出選區設點布局，在北投、內湖等地以成立法律諮詢服務處方式拓點。

本刊調查，蔣萬安寄望拉抬年輕人的支持率，以彌補藍營在35歲以下支持者斷層的困局，不少藍營議員及新人也搶著「蹭蔣」，但蔣的鴨子划水策略，卻意外誤觸藍營地方派系的敏感神經，甚至捲入下屆議會龍頭的內戰。

知情人士透露，蔣萬安選在北投成立服務處，私下協助設點的合作對象，是尋求下屆立委提名的議員陳重文，過程中雖是陳主動、蔣被動，但看在同選區的藍營議員眼中，卻形同破壞與其它人等距交往的默契。

▲▼【蔣萬安踩雷】踏出選區誤踩雷　蔣萬安戰北市就讓藍大咖不開心。（圖／鏡週刊提供）

▲蔣萬安雖遲未對參選表態，但9月已跨出自己的選區，在北投成立法律諮詢服務處。

該人士說，更何況陳重文與台北市副議長葉林傳私交甚篤，被歸為非議長派，葉甚至不諱言自己志在議長寶座，公開挑戰現任議長陳錦祥的態勢明顯，蔣萬安卻跳過陳家班，僅憑私交跟非陳家班的議員合作，已讓藍營爭奪議長寶座的內戰提早出現煙硝味。

▲▼【蔣萬安踩雷】踏出選區誤踩雷　蔣萬安戰北市就讓藍大咖不開心。（圖／鏡週刊提供）

▲蔣萬安（左2）私下請議員陳重文（右2）協助成立北投服務處，未料卻引起黨內其他議員議論。

無獨有偶，蔣萬安在內湖成立服務處，當天雖例行邀請區黨部幹部等人出席，但甫接下區黨部副主委的8年級新秀藍恭唯到場，卻打著「蔣萬安子弟兵」名號，甚至在基層傳出資深議員陳義洲將退休、由藍接棒的說法，引發藍營市議會黨團群組砲口朝內，頓時砲聲隆隆。

▲▼【蔣萬安踩雷】踏出選區誤踩雷　蔣萬安戰北市就讓藍大咖不開心。（圖／鏡週刊提供）

▲與蔣萬安立委選區重疊的副議長葉林傳（圖），表態有意更上一層樓，爭取下屆議長選舉。

儘管距離台北市長選舉還有2年，但各陣營人選都已陸續浮上檯面，蔣萬安接下來要如何先安內後攘外，恐怕還要重新調整競選步調。

▲▼【蔣萬安踩雷】踏出選區誤踩雷　蔣萬安戰北市就讓藍大咖不開心。（圖／鏡週刊提供）

▲國民黨籍議長陳錦祥（圖），表態支持宣布參與台北市長初選的市議員羅智強。

更多鏡週刊報導
 【蔣萬安踩雷1】「以為靠人氣就能打選戰」　蔣萬安意外點燃內戰引信
 【蔣萬安踩雷2】防青年票再崩盤　蔣萬安不走藍營老路藏深意
 【蔣萬安踩雷3】黃珊珊非選不可有祕辛　蔣萬安打贏北市最大隱憂浮現

 
ET快訊
快訊／台積電再創新高「飆破500元」！台股漲逾200點
22歲陸護理師拒男友求歡　隔天「冷藏豬肉」多個洞：三觀崩了
台大五姬現況曝光獨缺一　「法律蓮」人氣最高！網刷一排力挺
穿緊身OL裝上課！24歲正妹陸師「形狀全露」　學生看呆家長崩
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文RCEP政見跳票　國民黨：又開始「做圖」稱影響不大了

蔣萬安戰北市踩雷！踏出選區「藍大咖不開心」　議會內戰開打

丁怡銘「牛肉麵之亂」蘇貞昌民調雪崩暴跌！　負評狂升1.5倍

丁怡銘臉書PO「洗白文」遭打臉！17hrs悄悄刪文…網灌爆朝聖

「刑事局基本上是垮了」　陳揮文：總統府駭客案半年破不了

圖／時力曝網軍一條龍產業鏈　「府院黨→中央廚房→側翼」

刑事局不敢辦丁怡銘？　陳揮文：局長是蘇貞昌的人

莫德納新冠疫苗「-20℃就能保存」　莊人祥：引進可能性更高

國民黨改蔡英文這句話　諷丁怡銘「升官發財請走此路」

王定宇肯定丁怡銘「犯錯後態度」　反批國民黨造假指控沒歉意

國小妹西門巧遇52歲羅時豐超興奮　下秒舉動神反轉...急call爸媽

花蓮太魯閣白楊步道看壯闊美景 經7隧道跟蝙蝠一起水濂洞探險

信撿到槍嗆鄭元暢「你那麼胖」XD　上節目「要準備2星期」：我要減肥

李燕轉當上班族「年收破億」　排斥結婚：生孩子我一輩子無法做

把病房變健身房！癌末男狂操身體　奪健美冠軍...醫生驚：肌肉太發達

轉角遇到車！台中3機車高速衝出　巷子口「撞成一團」騎士重摔在地

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

昨晚喝太多？睡成黑糖Q麻糬 扶起牠又軟掉...黃金鼠堅持賴床

Ella「堅持自然產+不打無痛」：我神經病　快40歲突想第二胎...「勁寶太可愛」

不捨96歲失智夫晚年獨留養老院　91歲妻驚喜入住...兩人激動相擁

蔡英文RCEP政見跳票　國民黨：又開始「做圖」稱影響不大了

蔣萬安戰北市踩雷！踏出選區「藍大咖不開心」　議會內戰開打

丁怡銘「牛肉麵之亂」蘇貞昌民調雪崩暴跌！　負評狂升1.5倍

丁怡銘臉書PO「洗白文」遭打臉！17hrs悄悄刪文…網灌爆朝聖

「刑事局基本上是垮了」　陳揮文：總統府駭客案半年破不了

圖／時力曝網軍一條龍產業鏈　「府院黨→中央廚房→側翼」

刑事局不敢辦丁怡銘？　陳揮文：局長是蘇貞昌的人

莫德納新冠疫苗「-20℃就能保存」　莊人祥：引進可能性更高

國民黨改蔡英文這句話　諷丁怡銘「升官發財請走此路」

王定宇肯定丁怡銘「犯錯後態度」　反批國民黨造假指控沒歉意

5個最容易被忽視的跑步小知識！流汗少也要及時補水

股匯同樂！新台幣大升逾3角　來到28.5元

台積電開盤大漲18元、來到502元　市值破13.4兆

速霸陸借用TOYOTA底盤平台做電動休旅　Evoltis預計2025年問世

蔡英文RCEP政見跳票　國民黨：又開始「做圖」稱影響不大了

中職／胡金龍留言打爆換洪總　富邦明年繼續再冷凍

快訊／台積電再創新高！跳空「飆破500元」　帶動台股同步創紀錄

精選「2間網美級飯店」一泊二食6,000元起！年終來趟輕奢華小旅行

「日本第一渣男」近藤真彥認搞不倫5年！　無限期中斷演藝活動

Ella官方照「修圖狂磨皮」變假臉！未P高清對比曝　網傻眼：妳哪位

「痘坑異空間」拉出超長QQ毛！　分泌物狂噴...擠痘醫生：停不下來

政治熱門新聞

丁怡銘PO「洗白文」遭打臉　17hrs刪文了

丁怡銘「牛肉麵之亂」蘇貞昌民調雪崩暴跌

周玉蔻挺丁！砲皇家牛肉麵：拒吃　網聲援蔻姐

「刑事局垮了」　陳揮文：駭客案破不了

刑事局不敢辦丁怡銘？　陳揮文：局長是蘇貞昌的人

圖／時力曝網軍一條龍產業鏈

牛肉麵老闆出面稱「沒傳簡訊給發言人」　丁怡銘回應了

中共擁有台主權？蔡正元：只剩一辦法

蔣萬安戰北市踩雷　踏出選區「藍大咖不開心」

萊劑0.001ppm等於未檢出　網：文組不意外

莫德納疫苗僅需-20℃！莊人祥：引進可能性更高

台大輕生案受矚　賴品妤「送暖」

今年最大宗教嘉年華「萬華大鬧熱」來了！

政院供圖卡給民進黨團　綠委坦言：立委學養不高…

更多熱門

相關新聞

作證「台東麵店摔死貓」　他遭恐嚇喊：錯了嗎

作證「台東麵店摔死貓」　他遭恐嚇喊：錯了嗎

台東知名「王子麵店」72歲賴姓老闆，去年10月涉嫌將1隻約2週大的小黑貓活活摔死，今年3月依違反動保法偵結提起公訴；孰料，趙姓目擊者挺身作證，卻飽受賴姓老闆和對方親友團恐嚇威脅，無助的在臉書各大社團求助，「我錯了嗎？」

女友扔幾十萬禰豆子模型他怒提告

女友扔幾十萬禰豆子模型他怒提告

花店「治喪才買白花」　嫌殺人棄屍：送女友的最後禮物

花店「治喪才買白花」　嫌殺人棄屍：送女友的最後禮物

長髮妹遭割喉棄屍望高寮　頭七「一束白玫瑰」助破案

長髮妹遭割喉棄屍望高寮　頭七「一束白玫瑰」助破案

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

發燒話題

雙11 美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

男剝蝦一半倒地斷氣！店家目睹全收驚

快訊／新莊死亡車禍！「血溝」畫面曝光

拜登曾投書：美國沒義務協防台灣

姊妹淘赴約遭大屠殺　她「躲閨蜜屍旁4hrs裝死等救」

女護理師為已婚副院長1年墮胎2次！跪姿上吊亡

新莊女騎士4秒被輾斃！驚悚3撞畫面曝

即／北海科大20歲女學生偕男友燒炭雙亡

李燕「斷食3天」瘦一圈

車位都省了！「美濃日常」水溝停車法曝光

大樂透6號碼全中！男曝彩券只領40萬

川普一家遭紐約上流社會「排擠」

胡金龍明年跟今年一樣 可尋找球隊

王剛砸碎2億古董！忍8年首吐真相

「反骨男孩」又有成員退出了！

聽不懂「熊電」！內行曝：南部老一輩才懂

更多

最夯影音

更多
國小妹西門巧遇52歲羅時豐超興奮　下秒舉動神反轉...急call爸媽

國小妹西門巧遇52歲羅時豐超興奮　下秒舉動神反轉...急call爸媽
花蓮太魯閣白楊步道看壯闊美景 經7隧道跟蝙蝠一起水濂洞探險

花蓮太魯閣白楊步道看壯闊美景 經7隧道跟蝙蝠一起水濂洞探險

信撿到槍嗆鄭元暢「你那麼胖」XD　上節目「要準備2星期」：我要減肥

信撿到槍嗆鄭元暢「你那麼胖」XD　上節目「要準備2星期」：我要減肥

李燕轉當上班族「年收破億」　排斥結婚：生孩子我一輩子無法做

李燕轉當上班族「年收破億」　排斥結婚：生孩子我一輩子無法做

把病房變健身房！癌末男狂操身體　奪健美冠軍...醫生驚：肌肉太發達

把病房變健身房！癌末男狂操身體　奪健美冠軍...醫生驚：肌肉太發達

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城週年慶開跑囉

寵物雲商城週年慶開跑囉

賀！寵物雲2週年慶！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面