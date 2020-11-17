蔣萬安戰北市踩雷！踏出選區「藍大咖不開心」　議會內戰開打

▲國民黨立委蔣萬安，被看好可望代表藍營出征2022年台北市長選舉。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

近來猛打萊豬議題的國民黨立委蔣萬安，被看好代表藍營出征2022年台北市長選舉，他雖未正式表態參選，但私下已悄悄跨出選區設點布局，在北投、內湖等地以成立法律諮詢服務處方式拓點。

本刊調查，蔣萬安寄望拉抬年輕人的支持率，以彌補藍營在35歲以下支持者斷層的困局，不少藍營議員及新人也搶著「蹭蔣」，但蔣的鴨子划水策略，卻意外誤觸藍營地方派系的敏感神經，甚至捲入下屆議會龍頭的內戰。

知情人士透露，蔣萬安選在北投成立服務處，私下協助設點的合作對象，是尋求下屆立委提名的議員陳重文，過程中雖是陳主動、蔣被動，但看在同選區的藍營議員眼中，卻形同破壞與其它人等距交往的默契。

▲蔣萬安雖遲未對參選表態，但9月已跨出自己的選區，在北投成立法律諮詢服務處。

該人士說，更何況陳重文與台北市副議長葉林傳私交甚篤，被歸為非議長派，葉甚至不諱言自己志在議長寶座，公開挑戰現任議長陳錦祥的態勢明顯，蔣萬安卻跳過陳家班，僅憑私交跟非陳家班的議員合作，已讓藍營爭奪議長寶座的內戰提早出現煙硝味。

▲蔣萬安（左2）私下請議員陳重文（右2）協助成立北投服務處，未料卻引起黨內其他議員議論。

無獨有偶，蔣萬安在內湖成立服務處，當天雖例行邀請區黨部幹部等人出席，但甫接下區黨部副主委的8年級新秀藍恭唯到場，卻打著「蔣萬安子弟兵」名號，甚至在基層傳出資深議員陳義洲將退休、由藍接棒的說法，引發藍營市議會黨團群組砲口朝內，頓時砲聲隆隆。

▲與蔣萬安立委選區重疊的副議長葉林傳（圖），表態有意更上一層樓，爭取下屆議長選舉。

儘管距離台北市長選舉還有2年，但各陣營人選都已陸續浮上檯面，蔣萬安接下來要如何先安內後攘外，恐怕還要重新調整競選步調。

▲國民黨籍議長陳錦祥（圖），表態支持宣布參與台北市長初選的市議員羅智強。

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