作證「台東知名麵店摔死貓」　他遭親友團恐嚇無助喊：我錯了嗎？

圖、文／鏡週刊

台東知名「王子麵店」72歲賴姓老闆，去年10月涉嫌將1隻約2週大的小黑貓活活摔死，今年3月依違反動保法偵結提起公訴；孰料，趙姓目擊者挺身作證，卻飽受賴姓老闆和對方親友團恐嚇威脅，無助的在臉書各大社團求助，「我錯了嗎？」

狠摔貓致死事件，引起社會譁然，引發目擊者、網友撻伐，並被發起拒吃行動，但事隔1年多目擊證人卻無助在臉書各大社團PO文，直言「我錯了嗎？」透露身為目擊證人的他，親眼目睹該老闆徒手摔死小黑貓，挺身為無辜幼貓出庭作證，事後卻恐嚇威脅，甚至還被對方親友團網路造謠有很多老婆， 是「抓耙子」。

身心俱疲的原PO直言，被告（賴男）從未認罪致歉，而身為正義的刑事案件證人的他，事後卻被施以恐嚇毁謗，大嘆「親友團假帳號摸摸你們的良心 加害者之行為可同情、可教化嗎？」內心無奈難以言喻。

文章一曝光，秒掀起網友高度關注，不少網友打氣回應：「請你繼續提告他，並蒐證告知各大網路媒體」「以前會去吃，現在看到他們態度是絕對不會了」「你是對的，支持你！」更有網友標記律師，為原PO的正義伸出援手。

事實上，今年3月賴姓老闆依違反動保法偵結提起公訴，為台東首例。賴男去年10月27日晚間6點49分，活生生將一隻小黑貓拋甩在地，且小貓當場爆頭抽搐死亡，引起麵攤客人、路人圍觀；事發當時賴男將還在抽搐小貓放到米袋，並沖刷地面大量血漬，再將藏有貓屍的米袋帶離店裡，毀滅證據，一切皆被目擊證人看見。

賴男坦承將幼貓摔落在地，但矢口否認有致死犯意，辯稱因抓貓時遭咬，才將手上舉幼貓才摔在地，手很痛才去洗手、但貓不見了。不過，周姓、施姓與趙姓3名證人挺身而出，證稱男確有將幼貓舉起來重摔在地，且事後賴男將抽蓄幼貓抓進麵店，致使幼貓頭顱破裂而死亡，已獨犯動保法。



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