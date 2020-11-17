美股收盤再創新高！莫德納宣布疫苗「94.5％有效」　道瓊暴漲470點

▲美國生技公司莫德納 （Moderna）疫苗三期試驗，有效性高達94.5％。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

繼輝瑞與BioNTech宣布疫苗有效性高達90％後，美國生技公司莫德納（Moderna）也表示，旗下2019冠狀病毒疾病（COVVID-19）三期試驗測得有效性逾90%，再度激勵股市，美股三大指數開高收高，道瓊終場暴漲470點，與標普500指數再度創下歷史新高。

道瓊工業指數終場上漲470.63點，或1.6％，以29,950.44點作收；那斯達克指數上漲94.84點，或0.8％，以11,924.13點作收；標普500指數終場則是上漲41.76點，或1.16%，收在3,626.91點。

莫德納於美東時間周一（16日）宣布，根據第3階段初步試驗數據顯示，旗下研發的2019冠狀病毒疾病疫苗有效性約94.5％，且可以在攝氏2度至7度的冷藏溫度下保存30天，攝氏-20度的冷凍溫度下，最多則可保存6個月。

此外，美國官員還表示莫德納疫苗的保穩程度更易於物流配送，對偏遠鄉村地區是一大福音。相較之下，輝瑞與德國生技公司BioNtech合作的疫苗，則必須以更低溫或使用乾冰保冷方式運送，且在冰箱標準溫度下冷藏最多只能5天。

周末過後已累計2家藥廠宣布三期試驗告捷，BioNtech共同創辦人薩欣（Ugur Sahin）更表示，他預計若疫苗成功在12月至明年4月分配至全球各國，便能在夏天取得廣泛成效，最快則可望於明年冬天回歸正常生活。