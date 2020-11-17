川普控「舞弊」想重新計票！威州開口了：先付2.2億驗票費再說

▲川普若想申請重新計票必須先支付790萬美金的費用。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國總統大選即將進入尾聲，根據目前開票進度看來，民主黨籍參選人拜登幾乎篤定當選，然而對手川普卻仍然不肯認輸，至今更多次在推特與臉書上高喊，「我勝選了！」川普陣營數度指控多個敗選州出現選舉舞弊等行為，並要求重新計票，其中也包含威斯康辛州。不過根據威州法律，川普若是想要申請驗票，恐怕要先負擔高達790萬美金（約新台幣2.2億元）的費用。

根據《路透社》報導，威斯康辛州選委會16日表示，如果川普陣營想要重新計算整個威州的選票，就必須提前支付790萬美金的費用。根據愛迪生研究公司統計，威州已有99%的選票完成計票作業，其中拜登以2萬票的差距贏過川普，拿下這個關鍵州。

▲美國總統大選官方結果幾乎已經出爐。（圖／路透）



根據威州法律，拜登的領先幅度小於1%，因此作為第二名的川普有權要求重新計票，但必須先支付高額的費用。威州的首席選舉委員沃爾夫（Meagan Wolfe）在一份聲明中表示，選委會已經仔細估算了重新計票的所需成本，但目前尚未收到任何要求重新計票的申請或指示。

沃爾夫也透露，從估算的數字可以得知，威州若要重新計票，相關成本可能會比2016年來得高，因為還必須包含一些額外成本，例如為了保持社交距離所擴大的空間與大量增加的郵寄選票等。

至於川普團隊究竟是否會對威州提出重新計票申請，川普的法律顧問艾莉絲（Jenna Ellis）則表示，「法律團隊將會繼續調查威州的違規行為，並保留所有法律途徑，包含重新計票或審計。」事實上，川普陣營早已針對此次大選結果提出多起選舉訴訟，但迄今仍未取得任何進展。

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