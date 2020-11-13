2隻41公分長綠蠵龜結伴誤闖定置漁網　海巡細心保育助野放

▲▼2隻長約為41公分綠蠵龜誤闖漁網，海巡第一岸巡隊細心保育，並協助在宜蘭蜜月灣野放。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

一次來了2隻！宜蘭頭城光榮定置漁場13日，一次闖入2隻長約為41公分綠蠵龜，細心保育的第一岸巡隊員笑說：「龜兄龜弟哥倆好」，2隻綠蠵龜無明顯外傷，經宜蘭農業處人員評估後，由海巡人員於頭城蜜月灣實施野放。

13日上午11時03分，海巡署北部分署第一岸巡隊大里安檢所石城執檢站接獲民眾通報說，光榮定置漁網區誤闖入保育類海龜2隻，第一岸巡隊石城執檢站人員，除立即通報宜蘭農業處及海洋大學相關人員到場協助辨識，確認海龜品種是綠蠵龜，2隻背甲均長約為41公分、寬38公分，無明顯外傷，經宜蘭農業處人員評估後，由海巡人員於蜜月灣實施野放。

第一岸巡隊長陳柏璋表示，生態保育為海巡署重要工作職掌之一，維護海洋生態及資源永續發展刻不容緩，民眾如在岸際發現有海龜或鯨豚等保育類動物擱淺或海洋環境汙染等情事，可立即撥打「118」服務專線，海巡署將竭誠服務，以共同守護這片美麗的海洋。

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