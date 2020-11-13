　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

2隻41公分長綠蠵龜結伴誤闖定置漁網　海巡細心保育助野放

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼2隻長約為41公分綠蠵龜誤闖漁網，海巡第一岸巡隊細心保育，並協助在宜蘭蜜月灣野放。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼2隻長約為41公分綠蠵龜誤闖漁網，海巡第一岸巡隊細心保育，並協助在宜蘭蜜月灣野放。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

一次來了2隻！宜蘭頭城光榮定置漁場13日，一次闖入2隻長約為41公分綠蠵龜，細心保育的第一岸巡隊員笑說：「龜兄龜弟哥倆好」，2隻綠蠵龜無明顯外傷，經宜蘭農業處人員評估後，由海巡人員於頭城蜜月灣實施野放。

▲▼2隻長約為41公分綠蠵龜誤闖漁網，海巡第一岸巡隊細心保育，並協助在宜蘭蜜月灣野放。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼2隻長約為41公分綠蠵龜誤闖漁網，海巡第一岸巡隊細心保育，並協助在宜蘭蜜月灣野放。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

13日上午11時03分，海巡署北部分署第一岸巡隊大里安檢所石城執檢站接獲民眾通報說，光榮定置漁網區誤闖入保育類海龜2隻，第一岸巡隊石城執檢站人員，除立即通報宜蘭農業處及海洋大學相關人員到場協助辨識，確認海龜品種是綠蠵龜，2隻背甲均長約為41公分、寬38公分，無明顯外傷，經宜蘭農業處人員評估後，由海巡人員於蜜月灣實施野放。

第一岸巡隊長陳柏璋表示，生態保育為海巡署重要工作職掌之一，維護海洋生態及資源永續發展刻不容緩，民眾如在岸際發現有海龜或鯨豚等保育類動物擱淺或海洋環境汙染等情事，可立即撥打「118」服務專線，海巡署將竭誠服務，以共同守護這片美麗的海洋。

▲▼2隻長約為41公分綠蠵龜誤闖漁網，海巡第一岸巡隊細心保育，並協助在宜蘭蜜月灣野放。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

其他人也看了這些更多熱門新聞...

►離婚轉性闇黑！伸狼爪襲未成年女兒238次　狠父駁：我管很嚴

►快訊／宜蘭15歲國中女生墜樓變形！第一節課後消失…陳屍夾縫中

►宜蘭暗夜鬥毆「8打3」　打完還開車輾過！1男上半身遭重壓慘死

►Dior星星拉鍊化妝包才978元！打開竟有保養品＋香水　划算到爆炸

►案發現場／日女大生井口真理子來台遭分屍　冷血運將夜見飛顱狂繞

►衛生紙1串1元！　東森購物雙11剁手攻略曝

ET快訊
吳宗憲「同框安苡愛」爆緋聞　本人還原「被偷拍真相」打臉
分手1個月　周興哲爆「合體趙岱新」...經紀人證實了
快訊／士林驚傳「9歲童7樓墜落」　倒臥1樓
蘇貞昌吃完牛肉麵霸氣買單！掏「一疊千元大鈔」　老闆笑呵呵
28歲媽打疫苗命危　藥害救濟要等6個月…老公淚喊：她不能等了
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

紫南宮求財！他以為擲聖杯就能拿…1個月「連偷2隻金雞＋錢母」

因疫情第5度延長！外國人合法停留過180天　有限度自動展延30天

彰化「狂妄小王」白髮痴漢！人妻拒愛死纏...行凶前「實地勘查」

戶頭進帳84萬！女淪詐騙共犯…淚曝：被地下錢莊逼賣淫

假牙拆了可以給狗用！老教授想植牙遭拒竟挨告　妻當場昏倒診間

快訊／士林9歲童7樓墜落　「家屬找嘸人」...倒臥1樓全身重挫傷

屏東foodpanda重擊左轉貨車　「車頭緊黏座椅」外送員雙手骨折

2隻41公分長綠蠵龜結伴誤闖定置漁網　海巡細心保育助野放

共查獲「近2公噸K他命」！貨櫃走私露端倪…台泰警方聯手跨海緝毒

為見女友一面！直播燒光她「全部衣服＋2名牌包」…這下更慘

抓得剛好！他趁紅燈下車買早餐 2分鐘內完成...網：時間管理大師

惹錯人！小偷凌晨撬便利店門　機警店員下秒拿酒瓶重擊制伏

邵雨薇「不排斥再和圈內人交往」　稱吳慷仁：我的啟蒙老師！

法拉利姐高鐵開直播1hr狂罵髒話！　被勸阻還嗆站務員：有人檢舉嗎？

Jasper不願寫作業...自貶：我沒那麼棒　外公管不住「應采兒一來趕快寫」XD

長髮女投20元「洗車場彎腰洗頭」　一旁小弟嚇到當機...蹲地板直盯

張庭168億倉庫「根本美式大賣場」　女兒被酸顏值低...她霸氣：鳳眼是中國風！

原住民家長初見面！提親超歡樂 媽讚親家母遺傳好：怎麼做的？

台中500棵木瓜遭人「詭異斷頭」　損失至少50萬...24歲果農心血毀

蕭亞軒1999年《Cappuccino》黃皓沒聽過　他要求唱一句...Elva與弟弟隔空合唱！

紫南宮求財！他以為擲聖杯就能拿…1個月「連偷2隻金雞＋錢母」

因疫情第5度延長！外國人合法停留過180天　有限度自動展延30天

彰化「狂妄小王」白髮痴漢！人妻拒愛死纏...行凶前「實地勘查」

戶頭進帳84萬！女淪詐騙共犯…淚曝：被地下錢莊逼賣淫

假牙拆了可以給狗用！老教授想植牙遭拒竟挨告　妻當場昏倒診間

快訊／士林9歲童7樓墜落　「家屬找嘸人」...倒臥1樓全身重挫傷

屏東foodpanda重擊左轉貨車　「車頭緊黏座椅」外送員雙手骨折

2隻41公分長綠蠵龜結伴誤闖定置漁網　海巡細心保育助野放

共查獲「近2公噸K他命」！貨櫃走私露端倪…台泰警方聯手跨海緝毒

為見女友一面！直播燒光她「全部衣服＋2名牌包」…這下更慘

中職／統一沒有封王旅遊　林岳平透露近期有封王折扣　今年沒有封王旅遊

Line限時活動又來了！掰掰啾啾合作貼圖加好友免費送

成大男開戶1個月「股票慘賠14.7萬」　曬對帳單：不會特別傷心啦！

國家隊艾司鉄克推聖誕口罩　東森購物搶先上架...企鵝家族卡哇伊

東南旅行社「裁員15%」！員工「領底薪」吐苦水：好想被裁

領航猿、璞園兵分兩隊名單確定　人員調整到最大戰力

紫南宮求財！他以為擲聖杯就能拿…1個月「連偷2隻金雞＋錢母」

鄭中基隔18年回歸小螢幕！「單親爸爸」憶亡妻逼哭粉

國鼎生技AML血癌二期臨床　療效指標優於其他上市藥物

「美牛大部分都用萊劑」　陳吉仲：24小時內代謝8成

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

社會熱門新聞

悲父想拿回女兒手機　女婿竟要他立借據才點頭

即／台大男學生頂樓墜落　5天釀2死1重傷

洗澡到一半　男演員「全裸握鳥」闖浴室

小媳婦在婆家承受巨大壓力　手機紀錄滿是輕生念頭

獨／中壢清秀妹休學乞討原因曝

網銀遭盜損失26萬！辣媽：閨蜜也丟100萬

台大男學生上吊留遺書　交代家人處理筆電

女員工被開除　衝馬路長跪：別開除我

即／林口人氣親子公園驚見男子上吊輕生

遭「雲林毒皇」多人性虐　女臥底身分曝

女騎士撞上超跑小牛　車主霸氣回：不用賠

即／新竹台3線「1男陳屍汽車後座」

雲林毒皇起底「其實是卒仔」　被抓只會哭

假「處男」醫學生騙上床！她抓包劈腿崩潰

更多熱門

相關新聞

「照亮生命的曙光」慈善音樂會　18日宜蘭淬鍊呈現

「照亮生命的曙光」慈善音樂會　18日宜蘭淬鍊呈現

對全球局勢與疫情不穩定，在即將告別2020年的時刻，心中是否還保有對未來的希望？財團法人葛瑪蘭文化基金會首度與財團法人台北市視障音樂文教基金會，12/18（五）19時30分合作舉辦一場「照亮生命的曙光」慈善音樂會，因屬免費索票，歡迎大家至宜蘭演藝廳聆賞視障音樂家激勵人心的音樂盛會！

迷思破解　脊椎手術致癱瘓風險已大幅解除

迷思破解　脊椎手術致癱瘓風險已大幅解除

蚵子寮漁港外傳民眾輕生海巡救援

蚵子寮漁港外傳民眾輕生海巡救援

網美景點礁溪抹茶山步道　試辦1年民間維護管理

網美景點礁溪抹茶山步道　試辦1年民間維護管理

海巡破獲漁船走私大閘蟹　市值800萬全銷毀

海巡破獲漁船走私大閘蟹　市值800萬全銷毀

關鍵字：

宜蘭海巡第一岸巡隊綠蠵龜

讀者迴響

發燒話題

雙11 美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

沒穿內衣看楊丞琳演唱會！她上衣全開「亮出車頭燈」

小A辣去鵰後「下半身真實現況」曝光！

悲父想拿回女兒手機　女婿竟要他立借據才點頭

3000元三倍券擴大發放　領取資格曝

台灣路上為什麼一堆休旅車？內行人曝真相

2位男神現身台北車站大廳

徐玄索吻！高庚杓私下小動作超甜

黑男女友交往2年認感情出問題！

即／台大男學生頂樓墜落　5天釀2死1重傷

洗澡到一半　男演員「全裸握鳥」闖浴室

買4份早餐回家目睹「妻兒遺體被抬出」　人夫崩潰嘶吼

小A辣去鵰變性成功！「真女人絕美照曝光」

台電4000人退休　明年招考700人起薪曝

交往11年無性「女友懷孕了」　老實男堅持照娶

只有3天！7-11黑五限定優惠來了

更多

最夯影音

更多
抓得剛好！他趁紅燈下車買早餐 2分鐘內完成...網：時間管理大師

抓得剛好！他趁紅燈下車買早餐 2分鐘內完成...網：時間管理大師
惹錯人！小偷凌晨撬便利店門　機警店員下秒拿酒瓶重擊制伏

惹錯人！小偷凌晨撬便利店門　機警店員下秒拿酒瓶重擊制伏

邵雨薇「不排斥再和圈內人交往」　稱吳慷仁：我的啟蒙老師！

邵雨薇「不排斥再和圈內人交往」　稱吳慷仁：我的啟蒙老師！

法拉利姐高鐵開直播1hr狂罵髒話！　被勸阻還嗆站務員：有人檢舉嗎？

法拉利姐高鐵開直播1hr狂罵髒話！　被勸阻還嗆站務員：有人檢舉嗎？

Jasper不願寫作業...自貶：我沒那麼棒　外公管不住「應采兒一來趕快寫」XD

Jasper不願寫作業...自貶：我沒那麼棒　外公管不住「應采兒一來趕快寫」XD

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城雙11開跑！

寵物雲商城雙11開跑！

全館通通免運！11/10晚上6時起還有毛孩好物買一送一！快把握機會搶便宜！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面