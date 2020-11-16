19款超質感口罩！秋冬高級色+個性迷彩+浪漫仙女色　文青電商一次開賣

▲設計購物網站Pinkoi與涔宇科技合作，首度開賣醫療口罩。（圖／Pinkoi提供）

記者洪菱鞠／台北報導

口罩色彩、款式越來越多樣，每一天的防疫配件融入日常穿搭，戴在路上行走充滿個人特色。口罩國家隊之一涔宇科技，也推出「黑耀彩光」、「潑墨時尚」、「粉嫩馬卡龍」3大系列共19款時尚口罩，有秋冬高級色，也有浪漫仙女色，質感設計一點也不輸給中衛特殊色口罩。

主打精品級設計的涔宇科技口罩，過去只在實體藥局才能買到，現在與文青必逛的設計購物網站Pinkoi獨家合作，除了能一覽所有款式，貨量也穩定供應，不用再到門市排隊搶購，此次更推出3大系列，最適合秋冬的黑耀彩光系列，以「鮮粹柚橘」、「乾燥薔薇」、「鑽石芭比」、「松林綠意」、「西部牛仔」、「霽藍年華」、「十八度灰」、「黑色幽默」等8種成熟配色組成，低調奢華風格讓配戴口罩能為每日造型加分。

▲黑耀彩光系列。（圖／Pinkoi提供）

潑墨時尚系列集結「炫彩潑墨」、「經典牛仔」、「都會生活」、「韓式旋風」、「霹靂嬌娃」、「黑色漩渦」6種質感獨具款式，不論是在個性迷彩中注入繽紛色調、極光色彩結合潑墨技法，或是打造出逼真牛仔面料，各式新潮設計都讓口罩升級，最實用的特殊色成為新一代時尚配件。

▲潑墨時尚系列。（圖／Pinkoi提供）

粉嫩馬卡龍系列走的是清新配色路線，由「青檸氣泡」、「金絲風鈴」、「法式邂逅」、「藍色精靈」、「輕靈香丁」等唯美顏色搭配獨家撞色設計，包邊處有雙色繽紛感的5款夢幻馬卡龍色系，絕美造型讓人配戴上立刻擁有好心情。

▲馬卡龍系列。（圖／Pinkoi提供）

另外，彰化國家口罩隊「艾司鉄克」繼先前於雙十國慶期間推出「I love Taiwan」，及針對中秋節及股票族設計玉兔、天天漲停板等一系列造型口罩後，為迎接即將到來的聖誕節，在口罩上印企鵝家族、聖誕紅等圖案，讓口罩更有節慶氣氛，雙11前於東森購物網搶先上架後，已吸引不少消費者下單搶訂。





▲東森購物網聖誕節口罩已上架。（圖／翻攝自東森購物官網）