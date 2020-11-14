雙11瘋狂下單！　京東對台業績「疫情宅商品暴增6倍」

▲台灣人雙十一也狂買，陸電商龍頭之一的京東在台配合超商，堆滿貨物。（圖／京東提供）

記者任以芳／北京報導

後疫情疫情，大陸雙十一購物節更加火熱，大陸電商龍頭之一的京東，自2020 年 11 月 1 日 0 時至 11 月 11 日 23時59分累計下單金額超 2715 億元，再次創造了新的紀錄。另外，根據京東統計，台灣市場同樣跟風雙十一購物節，疫情宅經濟商品銷量猛翻6倍。

台灣消費者最常網購商品有手機、電腦辦公、3C 類商品，汽車用品也廣受歡迎。後疫情時代，這次雙十一防疫相關的產品還是保持著較高的關注度，雙十一期間，家庭清 潔、紙品成交金額同比增長超過 6 倍，抽取式面紙變剛需品，佔防疫類產品總成交金額的近3成。

▲京東雙十一物流提高送貨速度。（圖／京東物流公眾號提供）

後疫情時代，「宅經濟」發酵，根據京東提供數字，除了薯片零食，家用健身器材、辦公家居等類目非常暢銷。舉例，家用健身彈力帶成交額同比增長 3.5 倍。另外，游戲類產品在台灣頗受歡迎，游戲本的成交額同比增長了 4 倍， 游戲機的成交額同比增長了近 3 倍。

每年雙十一購物節，台灣消費力佔亞洲區前五名，如今面對台灣本土競爭對手期間，京東行銷策略大放送。推出188元人民幣新人大禮包」。

京東表示，「這次運費優惠方面，11 月 1 日至 11 月 15 日，台灣用戶可享受消費滿 199元人民幣，10公斤內免運的優惠。」包括享7天鑑賞期，有問題可免費退貨、1 年內非人為問題，提供在地維修及補償等售後服務，帶動貨運出貨量也翻倍漲。

▲大陸電商業者的物流、快遞配送多元化，偏鄉華傳送送貨成常態，（圖／京東物流公眾號提供）

另外，除了加強電商件派送，京東快遞在雙十一期間保持火力全開，在京津冀、長三角、粵港澳等三大核心經濟圈24小時達的線路佈局同比增長300%，特快送單量同比增長超過120%，JDL京東物流農特業務量環比618增長近500%，成為推動農特產品從田間地頭到居民餐桌、幫助農民增收致富的重要力量。