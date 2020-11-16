Pinkoi開賣醫療口罩！19款時尚色「粉嫩馬卡龍、潑墨炫彩」一次收

▲Pinkoi即日起獨家推出「黑耀彩光」、「潑墨時尚」、「粉嫩馬卡龍」3大系列共19款時尚口罩。（圖／Pinkoi提供）

記者林育綾／台北報導

設計購物網站Pinkoi 首度開賣醫療口罩！攜手台灣口罩國家隊涔宇科技，即日起獨家推出「黑耀彩光」、「潑墨時尚」、「粉嫩馬卡龍」3大系列共19款時尚口罩，讓消費者將秋冬高級色、浪漫仙女色一次收齊。

Pinkoi 表示，涔宇科技口罩主打精品級設計，過去只在實體藥局才能買到，而即日起推出3大系列在Pinkoi獨家開賣，更標榜貨量穩定，不用到門市排隊搶購，讓大家防疫期間也能擁有美感生活。

▲「黑耀彩光系列」共8種顏色，每盒50入售價380元。（圖／Pinkoi提供）

其中「黑耀彩光系列」適合秋冬，共有「鮮粹柚橘」、「乾燥薔薇」、「鑽石芭比」、「松林綠意」、「西部牛仔」、「霽藍年華」、「十八度灰」、「黑色幽默」8種顏色，每盒50入售價380元。

▲「潑墨時尚系列」6種特殊色，每盒50入售價450元。（圖／Pinkoi提供）

「潑墨時尚系列」則集結了「炫彩潑墨」、「經典牛仔」、「都會生活」、「韓式旋風」、「霹靂嬌娃」、「黑色漩渦」6種特殊色，不論是在個性迷彩中注入繽紛色調、極光色彩結合潑墨技法，亦或是打造出逼真牛仔面料，各式新潮設計都讓口罩升級，成為時尚配件，每盒50入售價450元。

▲「粉嫩馬卡龍系列」有5款夢幻馬卡龍色系，每盒50入售價280元。（圖／Pinkoi提供）

「粉嫩馬卡龍系列」有5款夢幻馬卡龍色系，分別為「青檸氣泡」、「金絲風鈴」、「法式邂逅」、「藍色精靈」、「輕靈香丁」，口罩與包邊處的雙色繽紛感，以唯美顏色搭配獨家撞色設計，是必收的浪漫仙女色，每盒50入售價280元。

▲家樂福開賣彩色口罩。（圖／業者提供）

而家樂福今（16）日也宣布開賣限量盒裝口罩，其中「夢幻彩色醫用口罩」，全台大人款只有2160盒、小孩1200盒，明（17）日起於全台指定36間量販店開賣。另外還有3層防護口罩，包括軍綠迷彩、黑白斑馬、粉紫迷彩通通一次滿足，全台限量1萬包，18日開賣。

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