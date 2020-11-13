國家隊艾司鉄克推聖誕口罩　東森購物搶先上架...企鵝家族卡哇伊

▲彰化國家隊「艾司鉄克」推聖誕節口罩。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化國家口罩隊「艾司鉄克」繼先前於雙十國慶期間推出「I love Taiwan」，及針對中秋節及股票族設計玉兔、天天漲停板等一系列造型口罩後，為迎接即將到來的聖誕節，在口罩上印企鵝家族、聖誕紅等圖案，讓口罩更有節慶氣氛，華新及中衛等2家，將於近日推出聖誕口罩，將引發另一波搶購潮。

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▲「艾司鉄克」推聖誕節口罩。（圖／記者唐詠絮翻攝）

台灣民眾戴上口罩防疫的同時，漸漸的也要求有型有款，展現個人風格，近日在網路打出「聖誕節口罩」五字，就出現各式各樣圖樣口罩，有卡通阿奇幼幼的、米奇、也有超夯的聖誕老公公、角落生物、雪花等等，甚至還有組合系列，尤其東森購物店商平台，在雙11前已推出讓民眾下單搶訂。





▲東森購物網聖誕節口罩已上架。（圖／翻攝自東森購物官網）

「艾司鉄克」聚茂公司表示，聖誕限定款三層過濾防護口罩為100％台灣製造，有聖誕紅及企鵝家族兩種圖案，其中企鵝家族還特別推出兒童款，口罩的圖案印刷為食品級環保油墨印刷，獲紡織研究所認證通過，三層的防護結構除輕薄透氣，外層可防飛沫及水氣；中層使用聚丙烯熔噴不織布，透過靜電過濾，可阻隔粉塵等有害物質；內層材質舒適親膚，可吸附水氣。

▲「艾司鉄克」推聖誕節口罩。（圖／記者唐詠絮翻攝）

「艾司鉄克」聖誕限定款三層防護口罩採四周鎖邊設計，可防止灰塵自兩側進入，同時使用可塑型鼻樑條，可隨臉型調整，全方位貼合臉部，避免花粉及灰塵進入，另外，耳掛具有彈性，長時間配戴舒適無痛。該產品一組10入，售價為199元，將陸續官網及通路上架販售。

▲華新口罩觀光工廠周末即將推出的口罩。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化口罩龍頭「華新」目前口罩觀光工廠仍維持週六日兩天對外開放，其中彩虹小馬醫用口罩為限定版，至於聖誕節口罩，目前正在趕設計當中；而CSD中衛上周3.8萬份的限量金馬聯名口罩，一推出便造成轟動秒殺，下周也將推出新品，看來又會讓鐵粉們再衝出另一波高潮。

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