明天搶！家樂福推「夢幻彩虹口罩」不到5000盒　限定36間門市才有

▲家樂福推彩色口罩。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

彩色、蕾絲、迷彩口罩來了！家樂福今（16）日宣布開賣限量盒裝口罩，尤其必收這款「夢幻彩色醫用口罩」，全台大人款只有2160盒、小孩1200盒，明（17）日起於全台指定36間量販店開賣。另外還有3層防護口罩，包括軍綠迷彩、黑白斑馬、粉紫迷彩通通一次滿足，全台限量10000包，18日開賣。

▲兒童彩虹口罩只有1200盒。

家樂福新款口罩來了，這次強勢推出「清新宣言」許願彩虹版平面醫用口罩，顏色時尚又夢幻，每盒30入、售價299元，並有成人、兒童2款，成人限量2160盒、小孩也只有1200盒，每人限購1盒成人或小孩口罩，明（17）日於全台指定36間量販門市開賣。

販售門市有北投店、重新、花蓮、宜蘭、桂林、內湖、天母、淡新、汐科、八德、經國、中壢、竹北、中和、內壢、板橋、樹林、中原、嘉義、斗六、豐原、苗栗、南投、文心、沙鹿、西屯、彰化、安平、鼎山、鳳山、仁德、愛河、楠梓、屏東、五甲、成功，各店開賣時間以店公告為準。

▲▼18日開賣炫酷迷彩、蕾絲口罩。



另外同步登場的還有「AEGIS BIO-TECH CO」翰衛設計師系列三層防護口罩，一次可是有多種款式選擇，包括黑灰蕾絲、軍綠迷彩、黑白斑馬、粉紫迷彩及粉白豹紋，每包10入並以重複使用夾鏈袋裝，售價199元，全台限量只有10000包，18日於全台家樂福量販店開賣，提醒不含金門店及便利購超市。

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