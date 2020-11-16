輝瑞疫苗90%有效！　鐘南山：中國疫苗也在「差不多水平」

▲美國輝瑞藥廠（Pfizer）於11月9日宣布候選疫苗的人體試驗9成有效。（圖／路透）

記者劉亭／綜合報導

美國輝瑞藥廠先前公布，研發的新冠肺炎疫苗有效率達到90%，瞬間成為全球關注焦點。大陸工程院院士鐘南山16日表示，其實中國疫苗的研發也在差不多水平。

2020官洲國際生物論壇16日至18日在廣州國際生物島舉行，主題為「科技創新引領健康未來」。鐘南山在開幕式上演講，「我有一個感受，這麼多人在一起開會，這在國外不可想像。我們能夠有這麼一個和平的環境，正常舉行活動非常不容易」。

鐘南山指出，國外輝瑞疫苗能阻止90%的感染，其實廣東乃至中國對疫苗的研發也在差不多水平，但有了第一階段試驗結果才能公佈。他也說，希望未來在生物醫藥領域，基礎研究、臨床研究、產業化能夠更緊密結合起來，形成一個比較好的機制。

▲中國工程院院士鐘南山。（圖／CFP）

在國際許多地方新冠肺炎疫情仍然肆虐之下，鐘南山表示，中國能控制住疫情，首先在「生命至上」的指導思想上創新，如在社區層面做到群防群控，實屬不易。他也強調，現在的武漢非常安全。

跟2003年SARS疫情相比，鐘南山說，這次在病情一開始，就有了這麼多的支持，特別是在科學研究方面，這次是一邊進行醫療，一邊進行研究。在黃埔乃至廣州，都比較早推出試劑盒，在全國起了很大作用。

在鐘南山看來，SARS是在第二年就發現了規律進行了溯源；而目前世界對疫情發生的規律還沒有摸清，也未進行溯源，治療也沒有極具針對性且非常有效的藥物，部分藥物如瑞德西韋僅在一開始發現對治療新冠有用。