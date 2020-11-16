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史上最貪理專羈押禁見！投資猛賠盜領3億被逮...「戶頭剩30萬」

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▲刑事局15日傍晚6點將涉盜領台新投資客戶3億元的理財專員周勵宏移送北檢複訊。（圖／記者張君豪攝）

▲周男做理專10年盜領客戶3億，名下有豪宅、跑車，遭逮否認犯罪並疑似脫產，戶頭只剩30多萬元。（圖／記者張君豪攝）

記者羅志華／台北報導

台新銀中和分行高階理專周勵宏，因長期投資期貨虧錢，竟挪用VIP客戶資金至少3億元，再輾轉弄到自己帳戶，直到一對老夫婦整理帳冊時，發現「投資收益」不是從銀行、而是從私人帳戶匯來，才踢爆這樁「史上最貪理專」背信案，台北法院16日裁定周男羈押禁見。

警方調查，周男自2010年擔任理專至今，以方便作業為由，讓客戶把簽了名的空白出款單放在他那，再經層層帳戶轉換，把錢弄進自己戶頭，由於VIP投資客群多半是高齡企業主，把錢存入銀行後，通常不會按月刷摺，更有客戶連手機網銀都沒開通，讓周男得以爽拿別人的錢來投資，再定期將部分金額匯回客戶帳戶，假裝是投資獲利。

老夫婦察覺匯款帳戶有異反應，銀行向周男對帳卻找不到人，報警後才發現，至少還有2名客戶受害，其中一名傳產董娘被盜領2.4億元，做筆錄時激動表示，丈夫將公司獲利都交給她，原以為找理專投資相當穩妥，不料竟被搬光，另有對受害老夫婦損失上千萬老本，還有名公司老闆，也遭挪用6、7百萬元。

周男除在新北三峽特區有戶60坪豪宅外，名下另有賓士休旅車、日系轎車，還有輛保時捷雙門跑車，在銀行向他對帳時，被他以200萬元火速賣出，檢警逮人時，發現他期貨交易帳戶內，只剩下30多萬元，訊後依《銀行法》特別背信、洗錢等罪嫌，向法院聲請羈押，也呼籲其他受害者出面協助偵辦。

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