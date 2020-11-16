高麗菜1顆75！天熱+病蟲害收成少一半「價漲1倍」　估11月底回穩

▲農糧署表示，今年天氣熱，導致高麗菜長不好，收成較去年同期少一半。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

2期稻作進入採收尾聲，邁入冬季蔬菜裡作可種植期間，因近期高麗菜市場價格佳，農民種植意願大增，但相繼投入甘藍生產，根據農糧署供苗預警系統統計，11月上旬甘藍種苗供應量達731萬株外，目前高麗菜批發價格較去年同期14.6元，漲超過1倍，來到24元，預估要到11 月底、12月初價格才會回穩。有民眾到傳統市場，發現半顆高麗菜就將近一個便當的價格，而賣場一顆也飆到75元。

農糧署作業生產組副組長黃瑞呈說明，今年8月到現在天氣都很炎熱，造成相關病蟲害發生，通常高麗菜1公頃可種植3萬到4萬顆，以平均3萬顆來看，每公頃約可收成50至60萬噸，但天熱下，長不好，導致今年較去年同期收成直接少一半，才會造成價格上漲，目前價格較去年同期14.6元，漲超過1倍，來到24元。

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黃瑞呈指出，高麗菜約60至70天才能採收，9月中旬甘藍種植株數達674萬株（合理數量為600萬株內），因此這波價格上漲預估11月底到12月初就會回穩。現在每十天都會看育苗量系統，合理範圍是落在540萬顆以下，都屬供銷平衡，但11月上旬卻超種至731萬顆。

農糧署提到，自平地產區甘藍開始採收以來（9-10月），台北果菜批發市場交易價格尚能維持平穩，平均價格每公斤23元以上。黃瑞呈表示，11月起，許多農民覺得今年價格好都會搶種，但到時70天後，又會導致「爆量價跌」情況，因此必須呼籲農民還是要分散種植、分散風險，在11月13日發出9 千多封簡訊提醒農民，至於成效，要等到20 日後統計後才會知道。