忍痛選擇桃竹苗辦停灌　農糧署：二期作改種大豆可省1/2用水量

▲胡忠一提到，今年水情吃緊，忍痛選擇桃竹苗地區二期稻作辦理停灌。（圖／記者李毓康攝）



記者許展溢／台北報導

農糧署今（3日）舉行「大豆輪作制度發表暨產業媒合會」，署長胡忠一提到，今年水情吃緊，忍痛選擇桃竹苗地區二期稻作辦理停灌，不過，經3年研究，二期作改種植大豆可較水稻節省1/2用水量，每公頃節省6.7～8.8千噸用水量，農民平均每公頃收益也增加4萬餘元。

胡忠一表示，近年來在極端氣候影響下，農業生產面臨許多挑戰，以今年為例，由於沒有颱風帶來充沛雨水導致國內水情吃緊，在民生與工業用水考量下，忍痛選擇桃竹苗地區二期稻作辦理停灌。為讓國內水資源有更佳運用，且輔導二期稻作低產區轉作雜糧，與桃園區農業改良場107年起透過「北部地區輪作體系適栽品種篩選及示範推廣」計畫，找尋出耐旱性高、適栽大豆品種與水稻輪作。

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▲▼胡忠一說，經3年研究調查結果，二期作改種植大豆可較水稻節省1/2用水量。（圖／農糧署提供）



胡忠一說，經3年研究調查結果，二期作改種植大豆可較水稻節省1/2用水量，每公頃節省6.7～8.8千噸用水量，此外，北部地區農民二期改種大豆，由於水旱輪作使得病蟲害減少，且收割後大豆轉作綠肥也讓肥料使用減少1/3，隨著用藥與施肥減少、成本下降及導入機械化管理，農民平均每公頃收益也增加4萬餘元。依據農情統計近年北部地區（桃園市、新竹縣、苗栗縣）大豆種植面積從104年的144公頃，預估成長到109年530公頃，已明顯感受到推動效益。

農糧署說明，為復興國產雜糧產業，發展多樣化與替代進口之優質雜糧，自105年起推動「大糧倉計畫」鼓勵水稻轉作雜糧及休耕地活化，輔導農民擴大生產雜糧作物，其中大豆富含優質植物性蛋白質、鈣質、卵磷脂、異黃酮等營養成分，為重點發展品項之一。