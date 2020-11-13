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高麗菜「爆紫燈」！農糧署：已超出市場需求、勿盲目跟種

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▲▼ 高麗菜「爆紫燈」 。（圖／農糧署）

▲近期高麗菜市場價格佳，農民紛紛投入種植。（圖／農糧署）

記者崔至雲／台北報導

高麗菜近期市場價格上漲，農民種植意願大增，高麗菜種苗在農糧署供苗預警系統今年第二度「爆紫燈」。農委會今（13日）指出，現在價格不等於採收時價格，請勿盲目跟種。

農糧署表示，近期2期稻作已進入採收尾聲，邁入冬季蔬菜裡作可種植期間，因近期高麗菜市場價格佳，農民種植意願大增，相繼投入甘藍生產，依據本署供苗預警系統統計，本年11月上旬甘藍種苗供應量達731萬株，本年第二度爆紫燈，種植量超過市場合理需求，該署立即以官網、FACEBOOK、LINE及簡訊等多媒體管道發布宣導訊息，籲請農友自11月中旬起調整生產規劃、分批減種，以確保合理收益。

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▲西螺鎮農會帶來各種高麗菜料理，其中「高麗菜封肉」是國人最經典的古早味。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲農委會指出，高麗菜現在價格不等於採收時價格，請勿盲目跟種。（圖／記者蔡佩旻攝）

農糧署說明，今年甘藍雖未受農業天然災害影響，惟9、10月白天氣候炎熱且少雨，造成甘藍多有葉緣焦枯、腐爛等現象，單位面積產量減少，自平地產區甘藍開始採收以來（9-10月），台北果菜批發市場交易價格尚能維持平穩，平均價格每公斤23元以上。11月起，中、南部農業產區開始種植裡作作物，因本年甘藍市場價格好，農民集中種甘藍，期望趕在農曆年前，能有好收成，賺大錢。

農糧署提醒農民，冬季甘藍因氣溫轉冷，適合生育，單位面積產量高且種植數量超過市場合理需求，以生育期70至80天推估，採收期在明年1月中旬之後，加上屆時裡作蔬菜均盛產，各類菜種間消費替代性高，價格可能未如預期，建議農民種植前謹慎評估，分期種植，分散風險，以確保收益。
 

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