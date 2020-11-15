快訊／丁怡銘刑事局不辦！北市中正一分局「接民眾告發」：已受理

▲行政院發言人丁怡銘。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

行政院發言人丁怡銘因牛肉麵失言，被捲入風波，有民眾認為他涉嫌發布假訊息而告發，但警政署刑事局15日表示非「惡、假、害」，因此不偵辦。對此，行政院所在轄區台北市中正一警分局今表示，已接獲相關報案，會依法受理追查。

刑事局指出，接獲相關機關函文或民眾告訴、告發均會依法調查，但丁怡銘當天就道歉並澄清，因此與政府訂立的假訊息查核構成要件不符，且行政院發言人也及時發布新聞稿，因此認定丁怡銘案與假訊息「惡、假、害」的本質有所不同。

台北市議員王欣儀15日表示，丁怡銘12日在行政院會後記者會上指出「台北市辦的牛肉麵節，今年冠軍用的，就是含萊克多巴胺美牛」，且背板還以梗圖方式設計說2020台北牛肉麵節冠軍用的就是萊劑美牛」。

▲台北市議員王欣儀。（圖／記者周宸亘攝）



王欣儀認為，行政院雖將記者會影片下架，但早已傷害台北市政府、黃珊珊及牛肉麵節主辦單位商業處的官箴信譽和名譽，在知法犯法製造假新聞的前題下，不能因蘇貞昌一句年輕人都會犯錯知錯能改就好，最後卻僅用社會秩序維護法輕輕處理。

王欣儀說，已有多名民眾依社會秩序維護法進行告發，要求市警局應儘速展開偵辦、進行相關約談及移送程序。

對此，中正一警分局表示，14日晚間接獲民眾報案，依法警方不能拒絕受理，將依法追查。

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