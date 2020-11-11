鄭照新：民進黨認為6成反萊豬民眾很無腦　叫你們吃就給我吞！

▲國民黨文傳會副主委鄭照新。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蕭羽耘／台北報導

國民黨日前公布民調質疑開放萊豬政策，引來民進黨發言人顏若芳反批，國民黨9日稱美國總統大選底定，有6成民眾盼暫緩美豬進口，檢視問卷內文充滿誘導。對此，國民黨文傳會副主委鄭照新11日反擊，綠營認為對萊豬表示疑慮的6成民意是「製造」出來的，民進黨的意思是你們很無腦、好騙，叫你們吃萊豬就給我吞！

國民黨民調指出，有6成民眾盼暫緩美豬進口，顏若芳10日因而抨擊，檢視問卷，不但內文充滿誘導，讓受訪者的意見受到扭曲，更離譜的是美國總統大選直到8日，民主黨籍候選人拜登才宣布勝選，卻在5至6日超前部署製造民意，只要有學過初等統計的人都知道，違反基本統計原則，做出來的數字結果不但失真，更不會被採信。

對此，鄭照新11日在臉書直呼：「我實在看不懂在說什麼？各位鄉親替我翻譯翻譯。」民進黨說，對萊豬表示疑慮的6成民意是「製造」出來的，民進黨的意思是你們很無腦、很好騙，叫你們吃萊豬就給我吞，雖然高官也不敢餵兒孫，但說國民黨在拜登當選前穿越製造民意？這到底在說什麼？所以執政黨的意思就是，民眾反萊豬，民進黨還在表達挺川普就是了？

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