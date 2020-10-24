彰化743學子獲新芽獎學金！做手工養4孫　64歲嬤哽咽：感謝慈濟

記者唐詠絮／彰化報導

慈濟基金會24日於彰化靜思堂舉辦「新芽獎學金頒獎典禮」，彰化地區從國小、國中、高中到大專、共有743位學子獲獎，彰化縣政府社會處王蘭心處長特別與會出席頒獎，其中獲得學習人品典範是就讀永靖高工邱同學4兄妹上台阿嬤隔代教養的故事。

▲邱阿嬤隔代教養４孫長大獲頒慈濟新芽獎學金。（圖／慈濟彰化提供，以下同）

永靖高工三年級邱同學因家庭因素，一家都是由64歲阿嬤負責照顧養育，邱阿嬤因板機指而接受手術治療，且全身常會痠痛、邱阿公為鐵工，但因年紀漸大，工作機會減少許多，只能做家庭代工。

邱阿公跟邱阿嬤為了養育4孫子長大，只能從事翻襪子手工，家中堆放著一大袋一大袋的襪子，在家協助做手工，今天邱阿嬤說著說著就哽咽了，直說還好有慈濟人讓她當支柱不然他不知道該怎麼辦生活下去，特別感謝慈濟給予幫助協助度難關全家出席領獎四兄妹分別得到孝悌獎及特殊才藝獎。

▲社會處長王蘭心頒獎學金。

四兄妹自幼乖巧懂事感情非常綿密，知道阿公阿嬤的含辛茹苦，平時不但會互相提醒協助做家事及督促弟弟妹妹的功課，寒暑假會去打工，可賺取一些零用，邱同學就讀永靖高工，成績極為優秀，也積極參與比賽，曾榮獲全國比賽殊榮，也因為自己的努力，成功推甄錄取台中科大，邱同學孝順乖巧，且認真於課業。

▲邱阿嬤緊握孫子的手。

邱同學說，將來要努力改善阿嬤住的環境生活，不要讓阿嬤那麼辛苦。期待透過所學未來有機會翻轉人生、也做能幫助人的事情。

彰化縣政府社會處王蘭心處長出席致詞時表示，新芽有慈濟一路陪伴，相信孩子會越來越好，祝福孩子們成長後能知福惜福再造福，回饋社會。

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