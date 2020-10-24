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清水新芽獎學金頒獎　新台灣之女分享感人孝行

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▲▼10月24日在清水靜思堂舉辦新芽獎學金頒獎典禮，謝家兩姊妹分別獲得大專組、高中組孝悌獎。（圖／慈濟基金會提供）

圖／慈濟基金會提供　文／林佳予

慈濟基金會在各縣市舉辦2020年新芽獎學金頒獎典禮，自10月到11月底共舉辦29場，預計有8千位學子獲獎。其中10月24日上午9時在清水靜思堂舉辦的新芽獎學金頒獎典禮，獲獎的謝家姊妹分享他們溫馨感人的孝行故事，勉勵在場所有學子。

為協助弱勢家庭脫離貧困，慈濟基金會提供弱勢學子助學補助，使其安心就學，為提升弱勢學子學習的動機與成就，慈濟辦理「新芽獎學金」。10月24日在清水靜思堂這一場得獎人數預估394人，分別為：國小組116人、國中組93人、高中職組107人、大專組78人。

▲▼10月24日在清水靜思堂舉辦新芽獎學金頒獎典禮，謝家兩姊妹分別獲得大專組、高中組孝悌獎。（圖／慈濟基金會提供）

其中謝家兩姊妹分別獲得大專組、高中組孝悌獎，兩人分別是大二、高二學生。謝家三代同堂，祖父母、父母親及兩姊妹一家六口租屋而居，僅賴全家做家庭代工、母親打零工、政府和慈濟補助，勉強維持生計，全家安貧樂道和樂融融。

姊姊原就讀社工系，本來是抱著畢業後想投入社工系統，幫助弱勢族群的理念。然而因為學校離家較遠，生活費用、返鄉費用高，加上無法每天協助媽媽照顧家中的長輩。基於經濟的考量，大二轉到中部學校就讀，方便協助母親照顧家庭。

謝家兩姊妹非常的孝順，平時都會自動幫忙做家事及家庭代工。因家中四位長輩需經常進出醫院，所以兩姊妹也經常陪著到醫院幫忙照顧家中的長輩。
謝媽媽為印尼籍華僑，疫情前曾與友人合夥開了一家麵食店，生意不錯。就讀高職的謝家妹妹只要一放學就背著書包、穿著制服到店裏幫忙，舉凡招呼客人、清洗碗盤，總貼心的協助媽媽分憂分勞。

謝家姊姊受獎當天上台分享，感恩這十年來全家受到慈濟師姑師伯們像家人般的熱心關懷和溫馨陪伴，等將來畢業後一定要跟著慈濟人的腳步。學習做個手心向下的人，幫助弱勢族群，回饋社會和國家。

▲▼10月24日在清水靜思堂舉辦新芽獎學金頒獎典禮，謝家兩姊妹分別獲得大專組、高中組孝悌獎。（圖／慈濟基金會提供）

慈濟基金會指出，慈濟辦理「新芽獎學金」，以品德為優先，設定5種獎項包含全勤獎、孝悌獎、進步獎、學習領域獎及特殊表現獎，以鼓勵學業、家業或專長領域有優異表現的同學，以及在校有全勤表現、學業、操行等有明顯進步者，基本條件為德育80分或甲等以上，以鼓勵學子對自己負責。

慈濟基金會表示，除新芽獎學金外，慈濟也透過各類助學金補助、課輔服務以及為照顧戶及居關戶子女舉辦暑期營隊等，編織綿密的關懷網絡，陪伴社會上單親、隔代教養或是新移民經濟有困難的家庭，讓孩子們安心上學、端正品格，讓弱勢家庭有脫貧的希望。

▲▼10月24日在清水靜思堂舉辦新芽獎學金頒獎典禮，謝家兩姊妹分別獲得大專組、高中組孝悌獎。（圖／慈濟基金會提供）

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