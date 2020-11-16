台南市消防之友會捐贈美式消防梯　全國唯一具備「即時檢測功能」消防弟兄好安全

▲台南市消防之友會，捐贈美式消防梯21具，由市長黃偉哲代表接受並頒贈感謝狀，感謝善行義舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防之友會，在聽聞消防人員因訓練、救災屢有爬梯墜落受傷之情形，便積極尋求各方協助，協調各辦事處共同改善台南市消防救災裝備，特捐贈美式消防梯21具，於16日上午8時30分舉行捐贈儀式，由市長黃偉哲代表接受並頒贈感謝狀，感謝善行義舉。

台南市消防局此次所購置美式梯具備以下幾點亮點：消防梯符合NFPA1932規範清潔保養及測試方法。全國唯一具備「即時檢測功能」，透過消防梯測試儀器確保雙節梯之強度符合安全標準。

該美式消防梯設計荷重為340公斤，可容許3名消防人員在梯上作業，相較於現行使用工業梯僅能荷重150公斤，安全性大幅提升。美式消防梯設計有感熱貼紙，溫度超過150度也會變色，提醒消防人員注意雙節梯之安全，避免雙節梯受高溫影響材質強度，感熱貼紙如有變色需再經過儀器檢測，以確保雙節梯之強度符合安全標準。

台南市消防之友會這次捐贈，亦考量後續的安全並將美式消防梯檢測納入捐贈項目，全面防護消防人員安全，黃偉哲市長偉哲也特別感謝台南市消防之友會及各辦事處，對於台南市消防局的支持，協助消防救災救護器材之提升，發揮保護市民之實質效果。

消防局長李明峯表示，台南市消防之友會除了協助改善各項救災裝備外，對於消防人員的福利、安全更是不餘遺力，也是消防人員最堅強的後盾，讓消防人員執勤更無後顧之憂。

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