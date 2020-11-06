廟宇熱心公益捐贈清潔區隊AED　環保局：盼拋磚引玉

▲熱心公益之廟宇及善心人士，關懷台南市環保局清潔隊員，合計捐贈8組專業醫療器材「自動體外心臟電擊去顫器（AED）」，由環保局長謝世傑代表受贈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

熱心公益之廟宇及善心人士，關懷默默為市容整潔付出的台南市環保局清潔隊員，合計捐贈8組專業醫療器材「自動體外心臟電擊去顫器（AED）」，由環保局長謝世傑代表受贈，並致贈感謝狀，謝謝外界對環保局的愛護與肯定，一起守護清潔隊員的生命安全。

環保局長謝世傑指出，盼更多企業團體挹注資源，未來37個清潔區隊都能裝設AED。北區玉皇宮主委涂大松，在捐贈活動上公開表示將以個人名義，捐一組AED。

慷慨捐贈AED的廟宇、熱心人士為，安南區正統鹿耳門聖母廟、北區玉皇宮、關廟區山西宮、下營區北極殿上帝廟、麻豆代天府、陳金印先生等6名。8個AED已陸續裝設在安南區、南區、北區、關廟區、下營區、麻豆區、永康區等清潔隊。環保局舉行捐贈儀式，向捐贈者表達由衷謝意，市議員楊中成也特地到場致意。

謝世傑局長致詞表示，環保局清潔職工人數約2000人，每天服務市民，維護環境。萬一出現需急救的狀況，卻欠缺基本救人器材，恐將錯失黃金時間。感謝廟宇、善心人士對環保局的相挺，期待帶來拋磗引玉之效，更多善心人士、廟宇、企業關心基層清潔隊員的生命安全，每一個區隊都裝設AED。

玉皇宮主委涂大松致詞表示，大家都不喜歡垃圾，清潔隊員每天幫忙清運，工作條件不好也不抱怨。AED是好器材，政府要照顧的事情太多，社會上有能力的團體、企業大家一起來幫忙，廟宇的經費來自於香客，捐贈AED將香客的錢用到對的地方。

清潔隊員表示，心臟停止跳動，通常是無預警瞬間發生，搶救的時間極為短暫，若各區隊都裝設 AED備而不用，心裡上會很有安全感。

環保局表示，目前已有7個區隊裝設完成AED，將再積爭取社會資源，以期37個區隊都能裝置。近日將針對已裝設的區隊，安排CPR+AED訓練，面對緊急狀況時能有勇於救人的信心的與能力。

衛生福利部資料指出，心臟疾病造成的死亡，許多是以突發性心跳停止形式發生。文獻指出，因突發性心律不整而導至心跳停止，如能在1分鐘給予電擊，急救成功率可高達9成。每延遲1分鐘，成功率將遞減7-10%。AED是能自動偵測傷病患心律脈博，並施以電擊使心臟恢正常運作的儀器。

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