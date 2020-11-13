美國務卿挺台「非中國一部分」　陸外交部批：顛倒黑白

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）發言挺台。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）近日在談及對台立場時說，「台灣一直都不是中國的一部分」，引發兩岸議論。對此，大陸外交部發言人汪文斌13日用數個嚴厲詞彙抨擊，稱蓬佩奧的險惡居心早已大白於天下，此舉是顛倒黑白、編造謊言，「阻擋不了中國統一的歷史潮流。」

汪文彬表示，蓬佩奧出於一己的政治私利，置中美兩國人民根本利益於不顧，「顛倒黑白、編造謊言」，目的是「誤導輿論、擾亂視聽」，進一步破壞中美關係、損害台海的和平穩定，他的險惡居心早已大白於天下。

▲中國大陸外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

汪文斌說，我們正告蓬佩奧之流：「任何損害中國核心利益、干涉中國內政的行徑，都會遭到中方的堅決回擊，也阻擋不了中國統一的歷史潮流。」

據了解，美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）是在近日接受廣播專訪時做出上述表態，他還提到美國對台灣的承諾是跨黨派共識，軍售台灣也是美國負起責任義務的一環。

對於蓬佩奧的發言，總統府發言人張惇涵表示，總統府有注意到美國國務卿相關談話，中華民國是一個主權國家，這是不爭的事實，我們有2300萬友善、熱愛自由民主的台灣人民，並且樂意貢獻國際社會。

張惇涵還說，在兩岸與區域上，我們一貫的主張是，兩岸應基於對等尊嚴原則，共同維護台海和平穩定現狀，我們也將持續善盡國際義務，為台海與區域的和平穩定與繁榮發展貢獻良善力量。

外交部也表示，感謝他（蓬佩奧）對台灣的支持和對台灣民主的肯定。中華民國台灣是一個主權獨立的國家，不是中華人民共和國的一部份，這是事實，也是現狀。

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