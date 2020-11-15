習近平：發揮法治在國家治理體系的積極作用

▲中共總書記、中國國家主席習近平。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

中共總書記習近平將於16日出版的黨媒《求是》雜誌中，發表署名文章。他表示，要推進全面依法治國，發揮法治在國家治理體系和治理能力現代化中的積極作用，同時「把社會主義核心價值觀融入法治建設，努力形成良好的社會風尚和社會秩序。」

《求是》雜誌是共產黨的黨報黨刊之一，由共產黨中央委員會主辦，旨在為中共政府喉舌，定期傳播總書記治國方針、理念。據新華社報導，16日出版的第22期《求是》雜誌將發表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的重要文章。

該文強調，堅持全面依法治國，是中國特色社會主義國家製度和國家治理體系的顯著優勢。因此，要推進全面依法治國，發揮法治在國家治理體系和治理能力現代化中的積極作用。

文章指出，要提高黨依法治國、依法執政能力，用法治保障人民當家作主，堅持和完善中國特色社會主義法治體系，建設高素質法治工作隊伍。

文章提到健全國家治理急需、滿足人民日益增長的美好生活需要等領域，要求加強對法律實施的監督，努力提升執法司法的質量、效率、公信力，更好把社會主義法治優勢轉化為國家治理效能。

習近平指出，大陸各級領導幹部必須強化法治意識，帶頭尊法、學法、守法、用法，做制度執行的表率。加大全民普法工作力度，弘揚社會主義法治精神，增強全民法治觀念，完善公共法律服務體系，夯實依法治國社會基礎。

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