陸軍控司司長：美國嚴重損害國際防擴散合作的基礎

▲傅聰以視訊參加歐盟軍控與防擴散研討會。（圖／翻攝環球網，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸外交部軍控司司長傅聰13日表示，美國以意識形態劃界，推動建立對華高科技出口審慎聯盟，企圖將相關機制改造為對華封鎖和脫鉤的工具，並刻意阻撓中國加入相關機制，「這種做法嚴重損害國際防擴散合作的基礎，也嚴重干擾正常的國際科技貿易合作。」

傅聰在參加2020年歐盟軍控與防擴散研討會時提到，當前形勢下，國際社會要建立普遍參與、包容有效的國際防擴散機制，推進國際軍控與防擴散進程健康發展，促進共同和普遍安全。

傅聰指出，防止大規模殺傷性武器擴散是國際社會的共同責任，但長期以來，防擴散出口控制機制參與方普遍性不足的問題一直沒有得到解決，歧視性和雙重標準等問題也依然突出，「近幾年，這些問題非但沒有得到解決，還出現了惡化的逆流。」

傅聰強調，美國以意識形態劃界，推動建立對華高科技出口審慎聯盟，企圖將相關機制改造為對華封鎖和脫鉤的工具，並刻意阻撓中國加入相關機制，「這種做法嚴重損害國際防擴散合作的基礎，也嚴重干擾正常的國際科技貿易合作。」

傅聰還說，國際社會應堅持真正的多邊主義和法治原則，反對政治化傾向，在各國平等普遍參與的基礎上，建立公正、包容的防擴散出口管制與國際合作機制。