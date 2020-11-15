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營養午餐採國產食材　林奕華：蘇貞昌誤導民眾

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▲▼國民黨團召開「菲常可惡！政府硬起來」記者會 蔣萬安 林奕華 洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝）

▲林奕華。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

行政院長蘇貞昌14日宣示，全國學校營養午餐一律採國產食材。對此，國民黨立委林奕華15日批評，請蘇貞昌不要誤導民眾，孩子的食安不容一點風險，唯有修法才能禁止萊豬進入校園。

行政院日前宣布，國中小學營養午餐明年起全面使用國產食材，並將學生每餐獎勵費用由新台幣3.5元提高至6元，總預算從12億增至20億元。蘇貞昌14日率教育部長潘文忠、農委會主委陳吉仲、衛福部次長薛瑞元等官員，參加嘉義縣「學校午餐全面採用國產食材」宣示儀式。

對此，林奕華在臉書表示，蘇貞昌宣稱明年學校營養午餐全面採國產食材，但台灣是法治社會，不是蘇貞昌說了算，家長和孩子需要的是法律明定校園內一律採用國產食材，而不是政治人物的承諾或話術，況且契約每年可以修改，蘇貞昌的保證只有明年或後年？那5年、10年後呢？

▲▼新北市長侯友宜於8/31開學日前往土城頂埔國小視察營養午餐，擔任一日打飯班，親自為小朋友打飯打菜。對於小朋友吃的豬肉，特別詢問校長豬肉產地是否為台灣豬。（圖／記者湯興漢攝）

▲林奕華認為，修法禁止萊豬進入校園才是正道。（示意圖／記者湯興漢攝）

林奕華強調，下一代的健康，光憑蘇貞昌的保證有用？有持續性強制力？地方政府和學校如何把關食安？因此，直接修正學校衛生法禁萊豬入校園才是正道，比照基改食品，明訂學校營養午餐不能用到含瘦肉精美豬，別再把食材是否含有萊豬的責任推給學校和廠商，才能確保學生食的安全。

林奕華指出，國內外許多專家學者皆提出瘦肉精確實對人體造成傷害，對孩子產生後遺症怎麼辦？大人可選擇要不要吃萊豬，但學生吃營養午餐是沒選擇餘地的，如果蘇貞昌真的為了學生好，直接修法萊豬禁入校園就萬無一失，何必還要說這種虛無的保證來混淆視聽。

林奕華說，蘇貞昌會說這種話，表示蘇貞昌也覺得萊豬不好，直接拒讓萊豬進來台灣不是皆大歡喜？也不用親上火線強調校園要用國產食材，「之前校園裝冷氣事件有孫子救援，這次連外孫女也來了？奕華誠心呼籲蘇院長可以傾聽人民的聲音」。

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