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台灣黑熊被山豬吊夾傷　蘇貞昌：全面禁用獸鋏

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▲▼蘇貞昌前往位於台中和平的農委會特有生物研究保育中心低海拔試驗站。（圖／行政院提供）

▲蘇貞昌前往位於台中和平的農委會特有生物研究保育中心低海拔試驗站。（圖／行政院提供）

記者黃巈禾／台北報導

行政院長蘇貞昌15日特別深入山區，前往位於台中和平的農委會特有生物研究保育中心低海拔試驗站，探望今年10月被山豬吊夾傷的台灣黑熊小七，並對長期在山區進行研究的工作同仁表示敬意與感謝。蘇貞昌主張，除建置電牧器圍網外，也應透過各種系統，推動全面禁用獸鋏。

蘇貞昌首先感謝同仁們長期在深山裡努力，研究及從事台灣生態保育，感謝大家如此有心、努力及堅持，做得這麼好，他特別前來，一方面感謝同仁在第一時間救援黑熊，另針對幾項野生動物保育政策，政府應下定決心，大步來做。

▲▼蘇貞昌前往位於台中和平的農委會特有生物研究保育中心低海拔試驗站。（圖／行政院提供）

▲蘇貞昌探望受傷的台灣黑熊。（圖／行政院提供）

蘇貞昌指出，關於提高架設電牧器圍網補助，由於全國各地資料應都已掌握，應讓整個計畫在各地展開，訂定辦法，各地進行審酌，可參照政府推動中小學班班有冷氣政策；至於若需增加經費，請行政院秘書長李孟諺協調，由行政院支持，計畫應一次到位。

蘇貞昌強調，除建置電牧器圍網外，也應透過各種系統，推動全面禁用獸鋏，受限於地形無法裝設電牧器圍網之區域，則宣導農民採用精準式陷阱套索；同時，請內政部警政署保七總隊等單位配合，應是一條鞭方式，從告知、嚴管、重罰等方面，均要嚴格落實執行。

▲▼蘇貞昌前往位於台中和平的農委會特有生物研究保育中心低海拔試驗站。（圖／行政院提供）

▲蘇貞昌感謝辛苦的同仁。（圖／行政院提供，下同）

蘇貞昌表示，台灣民眾現在對野生動物極為關心，凡是發生野生動物被傷害、宰殺或走私等事件，都讓人很不捨或不齒，顯示台灣整個社會的水準已提高，這種善念、善行等高貴情操皆向上提升，民眾自行通報的件數也有增加，對此，相關單位也應大大感謝及獎勵通報的民眾。

蘇貞昌進一步提到，野放黑熊時，目標是讓牠真正能活下去，並非僅作紀錄，而是真正關心牠回到山野後的生活，政府應提供第一線同仁更多經費、器具與資源做好相關工作，例如他已大幅提高森林護管員（巡山員）的薪資及獎金，以及機具及交通工具等，並給予在山上的生活照顧，也再度感謝同仁長期身處深山從事研究等工作，請農委會給予同仁更多經費及照顧。

▲▼蘇貞昌前往位於台中和平的農委會特有生物研究保育中心低海拔試驗站。（圖／行政院提供）

蘇貞昌強調，做得好的，應好好獎勵，讓台灣這個高貴情操能真正落實，讓台灣這個全民關心變成一個運動，台灣一定可以達到這個層次，由此可見一個國家文明程度以及團結的力量。

蘇貞昌還說，特有生物研究保育中心低海拔試驗站等單位，也許並不是那麼熱門的單位，但工作內容應與國人分享，國人才會知道，大家生活在同一個國家，國家對於野生動物保育已照顧到此，全體國人的凝聚感、認同感與一體感，彼此正向、良善的力量互相刺激，一個國家的建設應由此開始，他是真正一輩子都在做這種事情的人，再次給長期在此工作的同仁表示感謝、敬意，希望大家一起加油。

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