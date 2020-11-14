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全國41屆華宗盃排球錦標賽開幕　黃偉哲為選手加油！

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▲台南市長黃偉哲等人主持全國第41屆華宗盃排球錦標賽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲等人主持全國第41屆華宗盃排球錦標賽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲14日到台南市學甲區參與2020年全國第41屆華宗盃排球錦標賽開幕典禮，黃偉哲肯定今年參賽規模是歷年最高， 386支隊伍6365名隊職員正面迎戰，相當盛況空前。

黃偉哲市長表示，台南市政府致力於推廣排球運動及培養基層排球人才，每年皆辦理歷史悠久的華宗盃排球錦標賽，邁入第41年的華宗盃是為了紀念陳故省議員華宗堅守正道、公正無私的精神和對地方建設的卓著貢獻，該盃賽不僅為全國排球四大盃賽之一，更是台南市學甲區的地方重要特色活動之一，為國內具有指標性的排球賽事。

黃偉哲說，華宗盃在運動界前輩和選手的努力下，奠定其在排球界的重要地位，是展現運動實力與熱血，具有可看性的比賽；今年華宗盃參加的隊伍總共386隊，比去年增加了61隊，增加1千多位選手，亦顯見大家對於公平競爭、奪得獎牌的一個用心堅持。

▲台南市長黃偉哲等人主持全國第41屆華宗盃排球錦標賽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

去年台南市的學甲國中及東興國小分別拿下國中女子乙組及國小男童五年級組季軍，而曾文農工及台南高工則分別拿下高中男子甲組及高中男子乙組殿軍，而去年各組的前3名隊伍均有報名參加本屆賽事，可想而見賽事必將精彩可期。

在提升選手福利的部分，今年首次與達樂友貿易實業有限公司（DLIVE）合作推廣賽事，達樂友加碼贈送國小組至社會組共17個組別前3名隊伍紀念小禮，給予華宗盃大力的支持。文化局亦提供選手及家屬參觀所轄古蹟名勝之優惠，也結合藝術進區系列活動，希望讓來參與華宗盃排球賽的隊伍在激烈的競賽之暇，也能撥空走訪台南古蹟景點、體驗文化藝術洗禮，深入台南的人文魅力及濃厚的人情味。

黃偉哲強調，華宗盃不僅是培養基層排球選手的搖籃，亦是國內排球好手的青春回憶，具有重要的傳承意義，歡迎舊雨新知們一同前來學甲觀賽回味，為選手們加油聲援，並在享受緊張刺激的賽事之餘體驗臺南深刻的文化底蘊。

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