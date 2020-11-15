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社會 社會焦點 保障人權

猛盯孩童搓弄下體！「遛鳥俠」現蹤新北人氣親子公園…詭辯：我尿急

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記者陳豐德／新北報導

日前有一名老翁在新北市林口小熊公園內閒晃，不料看到孩童群聚時，竟掏出下體不斷撥弄，眼神並不斷鎖定在孩童身上，讓一名推著嬰兒車帶公園散步的媽媽嚇壞，勇敢拿起手機蒐證，並通報民代處理；轄區警方獲報後旋即到場將老翁帶回，他竟辯稱是因「尿急」才會裸露下體找廁所，被依照公然猥褻罪嫌送辦。

▲▼林口小熊公園內的遛鳥俠盯著來往孩童，手中不斷撮弄下體。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲林口小熊公園內的遛鳥俠盯著來往孩童，手中不斷撮弄下體。（圖／記者陳豐德翻攝）

新北市議員蔡淑君上月26日下午3時許接獲民眾LINE求救訊息，裡頭寫下「淑君阿姨，這位先生在小熊公園頻繁暴露下體」，議員點開畫面後發覺確實有名遛鳥俠，在公園內掏出下體閒晃，特徵為身穿紅色外套、牛仔褲及鴨舌帽，往小孩子聚集的地方走去後，躲藏在樹後盯著小孩並不斷撮弄下體。

由於林口社區運動公園以小熊為主題，又被稱為「小熊公園」，集結許多特色公園的遊具，是當地相當熱門的親子放電場地，在Google上有高達4千多則評論，評分達4.4顆星；蔡淑君議員接獲消息後不敢大意，隨即通報轄區派出所到場。

警方到場後發現一名王姓老翁（73歲）跟民眾所描述的遛鳥男特徵相符，於是將他帶回派出所釐清，王男看到畫面後也坦承自己確實有遛鳥，但辯稱是因為尿急才會裸露下體尋找廁所，但警方檢視目擊媽咪拍攝的影像，認為王男在公園內裸露下體且來回行走等動作，與尿急的正常反應不同，明顯是狡辯之詞，訊後依公然猥褻罪移送法辦。

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