桃園龜山2機車相撞　熊貓女外送員「看車禍」分神也肇事

記者楊熾興／桃園報導

34歳林姓女子載著4歲女童14日騎車行經桃園市龜山區萬壽路與壽山路口時，疑因前車突然左轉，不慎追撞蔡姓男子所騎乘之機車，進而造成人車倒地，正當警方處理時，熊貓外送員呂姓女子疑似觀看車禍現場，又擦撞盧姓男子機車，所幸2起事故僅造成人員擦傷。

▲林姓女騎士不慎追撞前方機車。（圖／龜山警分局提供）

▲熊貓外送員疑因觀看車禍自己也失控擦撞他人機車。（圖／龜山警分局提供）

警方表示，62歲鄧姓男子昨日下午駕駛自小客車，行經桃園市龜山區萬壽路與壽山路口，準備要右轉轉壽山路，未注意後方車輛動態，造成後方林姓女子追撞蔡姓男子(42歲)所騎乘之機車，進而造成人車倒地，女童受到擦傷。

▲警方處理2起因未注意車前狀況所造成4部機車事故。（圖／龜山警分局提供）

經龜山警分局交通分隊到場處理時，又因後方機車外送員呂姓女子(30歲)疑似因觀看事故現場，未注意四周車輛動態，而不慎擦撞盧姓男子(49歲)騎乘之機車，進而造成同一地點的另起交通事故。

所幸兩起交通事故均僅造成人員輕微擦挫傷，駕駛人經酒測後，酒測值亦均為0。 龜山分局交通分隊長陳政斌呼籲民眾駕駛車輛應時刻注意車前狀況，並與前方車輛保持適當行車安全距離，才能保障行的安全。

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