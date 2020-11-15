台新銀神鬼理專曝光！玩期指大虧吞客戶3億　創盜領存款最高紀錄

▲刑事局逮捕台新銀行理專周姓男子，到案坦承侵吞客戶投資金額近3億元。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪、陳依旻／台北報導

銀行史上最高監守自盜案！台新銀行中和分行高階理財專員周勵宏（41歲）因長期投資炒期指虧損連連，為了填補期貨遭平倉的虧損金額，把歪腦筋動到自己經手VIP投資客戶的資金，台新銀行日前透過內部稽核，發現周男手下的客戶資金有異常外流情況，且盜領金額高達新台幣3億元，台新銀行12日緊急通報金管會並向刑事局報案，警方根據金流鎖定周男涉案，並在14日深夜將他逮捕。

▲刑事局逮捕台新銀行理專周姓男子，到案坦承侵吞客戶投資金額近3億元。（圖／記者張君豪攝）

警方調查，周姓高階理專自2010年6月間迄今，於銀行任職財務理專10年期間，藉推銷金融商品包含基金、股票、債券投資，或者藉口私下協助客戶投資之際，以方便業務作業為由，要客戶先在空白出款單用印、簽名，之後私下將客戶帳戶的金錢匯款至自己親友銀行帳戶內，並利用他人帳戶製造資金斷點，最終再匯回自己名下帳戶。

▲刑事局逮捕台新銀行理專周姓男子，警方查扣犯案用筆電、存摺。（圖／記者張君豪攝）

警方查出他利用自己親弟弟、妹妹及一名莫逆之交3人名義申辦多達10多個帳戶，且均利用手機網銀APP，利用3人名義展開神鬼搬運，台新銀行10月間透過內部稽核發現，有3名VIP客戶帳務出現明顯異常轉帳資金。

根據台新銀行風險控制及法務人員稽核，發現3名VIP客戶的資金均有2.4億到數千萬元不等現金異常流出，且並非用於期約金融商品的投資或買賣，且3人的專屬業務專員都是周男，銀行端認為周男操作資金有重大風紀瑕疵，緊急通報金管會並報警求助。

刑事局偵七大隊上週四接獲報案，緊急蒐證完備後確認周男涉嫌監守自盜，報請台北地檢署稱股檢察官陳照世指揮偵辦，14日晚間會同新北市海山分局偵查隊刑警，到新北市雙和地區拘提周姓男子到案。

警方查扣周男名下BENZ汽車1部、銀行存摺25本、信用卡20張、手機12支、金融卡6張、筆記型電腦5台及文件1批贓證物，詢後全案依業務侵占、違反銀行法特別背信罪、洗錢防制法、詐欺、偽造私文書等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

警方呼籲廣大投資民眾，銀行大多會核發銀行對帳單，千萬要仔細核對，了解自己投資財務走向；並絕對末將存摺、印鑑、密碼及已簽章的空白表單交給行員保管，以免帳戶金流遭盜領。

台新銀行表示，本案經客户反應帳務有異常匯入，本行立即徹查並發現理專涉嫌挪用客户帳戶資金，隨即發出「重大偶發事件」通報主管機關，並已報請檢警偵辦！

台新銀表示，本案如有損及客戶權益，本行將負責保障客戶權益，對涉案同仁，將依法究辦，絕不寬怠。

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