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士林夜市烤玉米180元！「招牌寫35」結帳才知被坑　網回應看哭了

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▲台灣美食展，多元美食，烤玉米，玉米，烤肉，BBQ，燒番麥。（圖／記者于佳云攝）

▲烤玉米價差很大，購買前先問清楚價格。（示意圖／記者于佳云攝）

記者黃可昀／綜合報導

士林夜市又惹出價錢爭議？一名網友日前到台北逛士林夜市，看到有一攤在賣烤玉米，招牌寫著大大的「35元」，毫不猶豫地點了一支來吃，結帳時才驚覺原來玉米是秤重計價，一支竟然要價180元！

原PO在「巴哈姆特」論壇表示，他14日到士林夜市買烤玉米，「招牌寫35元，結果是40公克35元」，結帳時才知道一支烤玉米大約200克，要價180元，幾乎是2個便當的價錢，讓他氣得發文痛批，「玉米有人在秤斤賣的喔？XX！」

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▲▼士林夜市烤玉米180元。（圖／翻攝自巴哈姆特）

▲烤玉米通常是秤重賣。（圖／翻攝自巴哈姆特）

網友回應，夜市烤玉米簡直是市價的2倍以上，住家旁的小攤販便宜很多，「可以直接走人阿，我要是知道被這樣坑，肯定直接轉頭走掉，又不是傻子」、「我家樓下分大中小，分別是60、50、40…」、「這有甚麼奇怪？墾丁滷味的肉片是秤兩在賣的呢，跟賣黃金一樣」、「烤玉米本來就秤重賣啊，只是那個單價太誇張，我們這裡一隻價格是50到70。」

本站曾報導《烤玉米賣多少算合理？農民出面精算…網一看「超低成本」氣炸：我是盤子》，一名自稱種玉米的農民留言，如果不計入人力、時間成本，單棵玉米從種子長到採收大約5元成本，但夜市賣的烤玉米還要算入攤位租金、瓦斯、水電等費用，一小時最多能烤出15支玉米，若以80元計算，一小時大約賺1200元，實際進帳還得再扣掉上述成本。

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