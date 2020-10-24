士林夜市狂暴倒店！攤販淚「已關100多家」　來客全曝悲劇一幕

▲士林夜市人潮銳減，攤商曝：已關了100多家。（資料照／記者陳豐德攝）

記者許力方／綜合報導

國境尚未解封，台北市最具規模、也是地標性美食天堂「士林夜市」，過去網路聲量曾拿下全台第一，如今受疫情重創，旅客幾乎硬生生砍半，有攤販透露，整個商圈大小攤位已經倒閉100多家，店一少、本地客上門意願也隨之降低，生意大不如前，掉到只剩一成，不少名店也緊急找外送平台合作接訂單。

「該倒的都倒光了，沒看士林夜市現在慘況！」疫情延燒持續邊境管制，國外旅客進不來，觀光業首當其衝，交通部觀光局統計，來台旅客估計將年減千萬人次，經濟損失近4000億元，許多民眾發現，旅館倒了一堆，夜市更是生意冷清，尤其過去仰賴觀光客的「士林夜市」更是爆發倒店潮。

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▲士林夜市商圈爆發倒店潮，原一級戰區文林路店家貼出租告示。（圖／記者張菱育攝）

▲在地70年歷史的陽明戲院歇業拆除。（圖／記者林裕豐攝）



士林夜市商圈全盛時期多達 2700多間攤商，假日一天更可破10萬旅客，如今掉到1萬多人觀光，只剩400多家攤商，除了70年歷史的陽明戲院歇業拆除，開店22年的星巴克也因扛不住租金、遊客銳減，宣布熄燈，隔壁店家也都紛紛貼上出租告示，沒有生意上門、店家不開，原本一級戰區的文林路看起來格外冷清漆黑。

有攤販接受《東森新聞》訪問時大嘆，如今顧客剩下不到一成，攤商關了大概100多家，來逛街的人都沒有拿提袋，逛一下就走，「現在…就…涼拌炒成雞蛋。」剉冰店家也很無奈，目前已經過了旺季，外送訂單目前大概就占了2成，希望未來能越來越好。排隊涼麵攤老闆則說，外送訂單就占了2、3成「現在可能需要一點外送幫忙…」

店家一少，當地客造訪的意願也下降，逛街遊客直呼，攤位真的變非常少，尤其是吃的「有時候找不到那間店，我不知道，它就倒了吧！」久而久之形成惡性循環，剉冰、涼麵名店都採取短期合作外送，接訂單咬牙撐業績。